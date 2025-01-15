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全聯和大潤發蛇年福袋來了 最大獎保時捷電動車

2025/01/15 18:34

全聯福利中心攜手大潤發販售的蛇年福袋今天亮相，總獎額超過1200萬元，最大獎祭出5輛豪華電動車，挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數。（全聯提供）全聯福利中心攜手大潤發販售的蛇年福袋今天亮相，總獎額超過1200萬元，最大獎祭出5輛豪華電動車，挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心攜手大潤發販售的蛇年福袋今天亮相，總獎額超過1200萬元，最大獎祭出5輛豪華電動車，挑戰零售通路福袋頭獎最多豪車數。

包含2輛PORSCHE Macan EV純電動休旅車（市價每輛約358萬元）、3輛LUXGEN n⁷純電動休旅車（市價每輛約99.9萬元）。

全聯和大潤發今年推出福袋、福箱兩種型式，包含4款福袋和1款福箱，1月29日大年初一全聯、大潤發實體門市上午9點限量開賣，小時達上午10點限量開賣。

包括蛇年限定「福利熊蛇年生肖福袋」售價300元（1組抽獎序號）、「bodum哥本哈根保溫瓶1.1L-紅」福袋售價680元（3組抽獎序號）、「bodum鬆餅機-紅」福袋售價980元（4組抽獎序號）、福袋-「bodum美式濾滴咖啡機」售價980元（4組抽獎序號）。

限全聯、大潤發實體門市販售的福箱有「萬國通路 9R1 JETSTREAM 細鋁框箱28吋-新品藍/亮銀河紅」售價4900元（17組抽獎序號）。

全聯表示，總計蛇年福袋、福箱數量達近16萬個，發行超過34萬組抽獎序號，預計福袋完銷業績將可突破9000萬元，同步帶動春節大檔業績成長超過1成。

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