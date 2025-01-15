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日企選出亞洲最有潛力投資國家 中國名次落後菲律賓

2025/01/15 18:15

日企對派駐亞洲員工調查最具潛力的投資國家，印度列入首選，而中國排名大幅滑落。（示意圖，彭博）日企對派駐亞洲員工調查最具潛力的投資國家，印度列入首選，而中國排名大幅滑落。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日企對派駐亞洲員工調查最具潛力的投資國家，印度列入首選，而中國排名大幅滑落，低於菲律賓。

日本共同社集團旗下的NNA公司，以日資企業派駐亞洲員工等為對象實施的調查顯示，有關2025年亞洲最有潛力的投資目的地，排在首位的是近4成回答中提到的印度，連續兩年位列榜首。中國的佔比約為3%，位列第六。圍繞市場的增長性，中印兩國差異顯現，中國倒退相當明顯。

從國家和地區來看，印度的比例占整體的38.8%。關於選擇印度的原因（多選題）中，「市場的增長性」占絕對多數，高達95.8%；與排在第二位的「廉價勞動成本」（23.8%）拉開差距。投資目的地中，越南（26.4%）和印尼（7.5%）分列第二、三位。

選擇中國的比例（3.1%）低於泰國（4.0%）和菲律賓（3.3%），比前年下降一位，中國的排名從2021年的第二位逐年下降。

印度人口超過14億人，超越中國成為世界第一。近年來經濟增幅超過中國，這可能是在投資目的地中拉開差距的主要原因。

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