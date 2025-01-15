晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中保科今年基層員工調薪4-5％ 今年營運估更佳

2025/01/15 18:24

中保科董事長林建涵（左）今日宣布基層第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4-5%。（中保集團提供）中保科董事長林建涵（左）今日宣布基層第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4-5%。（中保集團提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕中保科（9917）董事長林建涵今日在集團尾牙上宣布，2025新年度將針對基層第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4-5%，最高調幅達7.28%，這也是中保科連續二年調薪，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

林建涵表示，調薪從今年1月1日開始，代表一月薪資裡面就會感受到加薪的喜悅，這不僅是對員工過去表現的肯定，也希望激勵員工在未來繼續努力，共同推動公司迎向更高的目標。

事實上，去年中保科技營運繳出亮眼成績單，合併營收達178.59億，年增4.62%，整體用戶數增加4%，在保全系統市場競爭激烈且飽合的環境下，相當不易。

展望2025年營運，林建涵則以「謹慎前行、樂觀迎戰」定調，他強調中保科近5年來積極布局智慧城市，擁有很好的市場基礎，以及創新的AI監控應用機制，2025年營運會更好，並將繼續堅持在AI科技保全創新的領先地位來迎戰2025 年，希望帶來更好的營運佳績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財