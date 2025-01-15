中保科今年基層員工調薪4-5％ 今年營運估更佳

中保科董事長林建涵（左）今日宣布基層第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4-5%。（中保集團提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕中保科（9917）董事長林建涵今日在集團尾牙上宣布，2025新年度將針對基層第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4-5%，最高調幅達7.28%，這也是中保科連續二年調薪，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

林建涵表示，調薪從今年1月1日開始，代表一月薪資裡面就會感受到加薪的喜悅，這不僅是對員工過去表現的肯定，也希望激勵員工在未來繼續努力，共同推動公司迎向更高的目標。

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事實上，去年中保科技營運繳出亮眼成績單，合併營收達178.59億，年增4.62%，整體用戶數增加4%，在保全系統市場競爭激烈且飽合的環境下，相當不易。

展望2025年營運，林建涵則以「謹慎前行、樂觀迎戰」定調，他強調中保科近5年來積極布局智慧城市，擁有很好的市場基礎，以及創新的AI監控應用機制，2025年營運會更好，並將繼續堅持在AI科技保全創新的領先地位來迎戰2025 年，希望帶來更好的營運佳績。

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