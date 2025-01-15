藍委提案刪百億元預算 「3千元節能家電」汰換補助恐斷炊

立委提案刪除百億預算，節能家電補貼恐斷炊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院審查今年度中央政府總預算，其中，立委賴士葆提案刪除「節能家電補助」相關預算近一百億元，恐衝擊這兩年冷氣、冰箱約300萬台補助額度，電器公會全聯會理事長廖全平直言，這是已上路政策，若沒有3千元家電補貼汰換誘因，不僅影響家電業銷售，恐引起消費者怒火、反彈，盼立委慎思。

經濟部在行政院支持下，推動住宅家電汰舊換新節能補助，「一級能效」產品，每台有3千元補助，若加上貨物稅減徵，每台最高補5千元。

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不過，節能家電補助預算來自行政院國庫撥補的石油基金，賴士葆提案指出，因考量綠能公司推廣種電近年獲利豐碩政府不宜過多補貼 ，經費可予精簡，以節約公帑支出，提案刪減1百億元。

廖全平指出，配合總統賴清德上任後的深度節能政策，讓節能家電汰舊換新計畫不斷炊，爭取到114、115年可延續，合計預算136億元，可補助408萬台冰箱、冷氣機。

廖全平指出，過去兩次執行節能家電補助322.8萬台冰箱、冷氣，每年省電高達19.3億度，碳排減少量累積是2450座大安森林公園的吸碳量。他強調，台灣冰箱、冷氣使用十年以上的台數估計還有730萬台，若汰換成一級能效可省電40-45%。

廖全平盼立委慎思，節能家電補助加上貨物稅減免，每台最高5千元，這攸關大眾民生需求，一來是民眾可節電、省荷包，另外，節電量可觀，更有助國內經濟發展。

廖全平表示，若立法院刪除高達百億元預算，將減少民眾汰換誘因，產業衝擊是規劃好的銷量會下滑，民眾則是要面對已上路政策喊卡，而引起一連串怒火，「砍這個（預算）沒有意義」。

經濟部今年在國庫撥補石油基金部分編列約106.6億元，執行節能家電汰換、家戶光電屋頂計畫等；包括今年度節能家電補貼預算有68億元，與去年追加28億元，由今年度公務預算撥補石油基金歸墊；另，10.6億元是剛要上路的家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，獎勵每瓩3000元，每案最高30萬元。

若砍百億元預算，兩大政策可用預算剩不到7億元，不僅去年已補貼的89萬台家電，相關預算要找洞補，而今年204萬台影響更大，相關額度會面臨斷炊。

經濟部說明，國際社會一再強調節能是最好的能源，目前的深度節能目標，盼最終可以年節電超過兩百億度電，而「節能家電汰舊換新」是關鍵助力，也都是已經計算在內的目標，仍盼國會可以支持預算，讓台灣跟上國際節能的腳步，否則深度節能剛上路就會大打折扣，非常可惜。

另外，國庫撥補能源基金「推動節能服務業系統化改善補助」，立委也提案減列 5 億元，減幅高達50%；能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀直言，ESCO（能源技術服務）都是中小企業居多，且補助是幫用戶申請，非直接給ESCO公司，他無奈指出，這是才剛推出的政策，立法院有疑慮應就事論事，而非陷入意識形態之爭。

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