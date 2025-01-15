藍委濫砍經部7成業務預算 工商大老：要把中小企業搞死？

中小企業總會理事長李育家。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院國民黨團凍結經濟部今年度業務預算70%，中小企業總會理事長李育家今鄭重呼籲社會正視在野黨立委以情緒濫砍預算的問題，不合理的刪減預算絕對不是民眾的福份，應針對具體問題協商，而非一口氣什麼都不問就刪除7成預算，這種做法「是要把中小企業搞死？」

經濟部表示，光是刪減業務預算70%，就導致中企署中小及新創企業科技應用建置要減列 2 億元，佔比11%，其中FINDIT平台是為打造募資知能共享平台，消弭新創企業及早期投資人間因資訊落差所產生的創業與投資風險，並為政府在評估新創政策提供數據基礎，達成優化早期新創募資能，確有實需。

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經濟部續指，另中小及新創企業發展也必須減列8.15 億元（24%），辦理捐助信保基金及中小企業融資輔導，如果經減列，不利中小企業發展，上述都還是未納入財劃法影響下的評估。

中小企業理事長李育家向本報記者表示，聽到各部會預算大減，不管是什麼政黨色彩，大家應該都要理性溝通，要是預算有不合理的地方就針對那部分去討論，這樣不合理一次大舉刪除預算會衍生整體性的龐雜問題。

李育家續說，正如昨天行政院與經濟部宣示今年要大力實踐中小微企業多元振興發展計畫，中小企業總會很高興政府願意相挺要大展作為，也已向各縣市六、七十個分支協會傳達給廠商，大家都很期待方案能為企業在智慧化、數位化、淨零轉型上帶來顯著幫助，企業營運也會更有力量，在野黨不合理的刪減經費也勢必在產業界產生反彈聲音。

李育家續說，環境多變下企業一定要應變，中小企業本身資源就不算豐沛，很支持政府鼎力幫忙，假設預算被凍結，這一切的政策擘劃都淪為空談，籲請在野黨合理審查預算，提出預算案中何處不合理、理性達成共識，「不要用這種情緒性決策，這不是正常模式，會衍生出影響產業經濟的問題」。

李育家強調，在有預算要執行的情況下工作推動都很辛苦，況且立法院是立法部門的最高殿堂，結果讓民眾看見的是結果政策規劃才剛擘劃好，正要起步要走，在野黨直接從源頭把預算綁死，審查預算淪為政治操作，就只為了綁住執政黨的手腳，這種做法反而會引起佔比167萬家中小企業的反彈，盼各界正視問題，「不要把中小企業搞死」，如此製造對立絕不是民眾的福份。

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