美再祭新規 阻台積電等16奈米以下晶片流入中國

拜登政府再祭出新規，將敦促台積電和三星電子等晶片業者收緊對中國的晶片供應。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕就在拜登政府卸任前最後倒數，美國計劃最快在週三公布對銷往中國晶片更多管制。外媒報導指出，美國將敦促台積電和三星電子等晶片業者收緊對中國的晶片供應，此舉是為避免關鍵技術落入美國的黑名單中企手中。

《彭博》報導，知情人士透露，該措施將限制所有14或16奈米以下成熟製程，需美國政府許可才能在中國及其他國家地區銷售，新措施最快當地時間15日公布。

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報導指出，最新的規範將要求台積電、三星電子、英特爾（Intel）對客戶實施更嚴格的審查，並加強盡職調查，這是因應先前台積電生產的晶片遭秘密轉售給被列入黑名單的華為。這是美國總統拜登政府在任內最後幾天推出一系列措施的一部分。

事實上，拜登政府13日才宣布，針對全球半導體生產的先進AI晶片，實施全面性出口管制。新規定將全球分成3個等級，第1級包含台灣、日韓等18國，都不受限；第2級包括東南亞、中東等國，可取得的總晶片算力會被限制；第3級是中國、俄羅斯等國，禁止對其出口先進AI晶片，相關規定預定1年後生效。

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