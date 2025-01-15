晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美再祭新規 阻台積電等16奈米以下晶片流入中國

2025/01/15 18:04

拜登政府再祭出新規，將敦促台積電和三星電子等晶片業者收緊對中國的晶片供應。（示意圖，路透）拜登政府再祭出新規，將敦促台積電和三星電子等晶片業者收緊對中國的晶片供應。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕就在拜登政府卸任前最後倒數，美國計劃最快在週三公布對銷往中國晶片更多管制。外媒報導指出，美國將敦促台積電和三星電子等晶片業者收緊對中國的晶片供應，此舉是為避免關鍵技術落入美國的黑名單中企手中。

《彭博》報導，知情人士透露，該措施將限制所有14或16奈米以下成熟製程，需美國政府許可才能在中國及其他國家地區銷售，新措施最快當地時間15日公布。

報導指出，最新的規範將要求台積電、三星電子、英特爾（Intel）對客戶實施更嚴格的審查，並加強盡職調查，這是因應先前台積電生產的晶片遭秘密轉售給被列入黑名單的華為。這是美國總統拜登政府在任內最後幾天推出一系列措施的一部分。

事實上，拜登政府13日才宣布，針對全球半導體生產的先進AI晶片，實施全面性出口管制。新規定將全球分成3個等級，第1級包含台灣、日韓等18國，都不受限；第2級包括東南亞、中東等國，可取得的總晶片算力會被限制；第3級是中國、俄羅斯等國，禁止對其出口先進AI晶片，相關規定預定1年後生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財