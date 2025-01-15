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黃仁勳也救不了AI！外資瘋砍電子股 這檔最慘本週3天倒貨逾10萬張

2025/01/15 16:58

外資瘋砍電子股，鴻海最慘本週3天倒貨逾10萬張（資料照）外資瘋砍電子股，鴻海最慘本週3天倒貨逾10萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資本週天天賣超台股，在短短3天就賣超981.21億元，受外資大賣衝擊，台股面臨22500點保衛戰，而AI股則成為海嘯第一排，前10大賣超中，電子股就佔了6檔，其中又以鴻海最慘，光本週就賣超逾10萬張，受到外資大賣衝擊，股價今大跌2.01%，收171元，面臨170元保衛戰，成交量為6.04萬張。

輝達執行長黃仁勳昨抵台，此行除了參加輝達分公司尾牙外，也將拜訪矽品等科技廠，並與鴻海董事長劉揚偉等AI供應鏈夥伴會見，不過，黃仁勳此行並未掀起AI浪潮，在外資與投資人倒貨下，近日AI股跌跌不休。

外資賣超前10大個股，依序為鴻海（2317）1萬7718張、廣達（2382）1萬3728張、聯電（2303）1萬2047張、台積電（2330）1萬1693張、台塑（1301）7070張、華邦電（2344）6903張、緯創（3231）6212張、大同（2371）5439張、長榮（2603）5262張、長榮航（2618）5148張。

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