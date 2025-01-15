毅嘉2024年EPS 2.36元創10年新高 新廠Q3完工量產

毅嘉2024年EPS 2.36元創10年新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402） 2024年第四季合併營收25.16億元，稅後淨利為新台幣2.11億元，全年合併營業收入95.31億元，年增11%，稅後淨利為7.13億元，年增53%，EPS 2.36元，創近10年新高。

毅嘉目前正在興建中的馬來西亞第二生產基地，也預計將於今年第3季度完工，並投入量產，挹注營運表現。

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展望未來，毅嘉指出，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件的需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流，其中車用電子解決方案更是扮演著重要的地位，毅嘉科技近年來致力於轉型成為全模組解決方案的供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴，另外，為了因應全球供應鏈重組及客戶China+1的需求。

毅嘉2024年第四季度營運，延續前一季度的旺季走勢，在車用產品強勁需求之帶動下，單季合併營收來到25.16億元，單季毛利率19%，與前一季度相當。

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