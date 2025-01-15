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新光三越總經理吳昕陽：今年營收挑戰1000億

2025/01/15 16:54

新光三越總經理吳昕陽（左）表示，今年營收將持續往1000億元邁進，右為新光三越執行副總吳昕昌。（記者楊雅民攝）新光三越總經理吳昕陽（左）表示，今年營收將持續往1000億元邁進，右為新光三越執行副總吳昕昌。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕百貨業龍頭新光三越今天公佈去年營收達956億元，較前年成長1.2%，新光三越總經理吳昕陽表示，新光三越將持續打造被信賴的生態圈，2025年營收目標將挑戰1000億元大關。

吳昕陽表示，2024年整體經濟環境面臨很多挑戰，包括國人出國旅遊多、缺工問題，以及電費連兩次調漲漲幅達20%以上。

國人出國對百貨公司的影響會有一個平衡點，包括匯率、日本商品的價格都在調整；缺工問題則持續與相關單位研擬解決方案。

但去年對台灣最大的激勵就是奧運、世界棒球冠軍，奧運的口號是「higher、faster、stronger、」，更要「together」，這是新光三越想做的，希望透過新光三越平台，讓廠商、員工、合作夥伴都共同受益。

新光三越過去幾年花了很多心思在打造安全、可信賴的生態圈，包含客人、員工、廠商在內的生態圈，目前會員人數已達406萬人，將持續擴大到700萬人、800萬人。

他認為，台灣民眾的儲蓄率相當高，代表台灣人是有財富的，只需要激發購買力，對新光三越來說，今年重要的課題是「怎麼對客人好一點」，包括商品面、服務面等。

儘管大環境面臨挑戰，今年全台仍將有13個商場會加入營運，包括三井南港Lalaport、大巨蛋商場、統一Dream Plaza、漢神台中洲際等，新光三越南山廣場新商場命名為台南小北門店，預計第2季或第3季加入營運。

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