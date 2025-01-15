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不滿中國搞小動作！歐盟擬限制中國醫材商參與招標

2025/01/15 17:02

歐盟指控中國在公共採購招標中「歧視」歐洲醫療器材製造商。（資料照，彭博）歐盟指控中國在公共採購招標中「歧視」歐洲醫療器材製造商。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟與中國在電動車關稅問題尚未解決之際，外媒再報導，歐盟指控中國在公共採購招標中「歧視」歐洲醫療器材製造商。歐盟持續9個月的調查發現，歐盟醫療器材供應商未能獲得公平機會參與中國的公開招標，將來恐針對中國採取反制措施，進一步阻止中企進入歐盟市場。

綜合《路透》、《金融時報》、《華爾街日報》等外媒報導，2024年4月，歐盟首次使用「國際採購工具」（International Procurement Instrument,IPI）調查醫療器械相關招標活動，「國際採購工具」是歐盟在2022年通過的一項改善公共採購市場准入的法律文件。

歐盟委員會發布報告稱，有明確證據顯示中國以不公平和歧視性的方式，限制歐盟醫療設備製造商參與政府採購。中國在醫院和招標條件中，採取偏袒中國設備的措施，像是中國在所有類別的醫療器材領域和全國各地都採用特定法律、目標和做法，強烈偏袒該國公司、歧視歐洲公司。

報導指出，近年來，中國相關部門對許多類別的設備制定了嚴格的國內產品要求，北京也越來越重視地方和國家佔據醫療技術採購的主導地位。

所涉及的醫療設備包括X光機、植入體、助聽器、助行器、繃帶、義齒等。相反，歐盟的公共採購巿場仍然是全球最開放，使得2015至2023年中國對歐盟的醫療設備出口大幅增長逾一倍。

負責歐盟貿易和經濟安全政策領域的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在聲明稿中表示「我們發現中國在公共採購招標中歧視歐盟醫療器材生產商」、「雖然我們仍優先以對話作為解決問題的首選，但我們亦準備好採取果斷行動，以維護公平競爭的環境，支持公平競爭」。

根據歐盟規定，一旦調查發現有不公平的行為，歐盟可以限制甚至排除中國企業，進入由27個成員國組成的歐盟公共採購市場。歐盟執委會擬將中國投標人排除在歐盟公共採購市場之外，或在5年內對投標扣分，以應對該問題。

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