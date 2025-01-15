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法巴財富管理2025年5大投資主題一次看

2025/01/15 15:52

法巴財富管理2025年5大投資主題一次看（彭博資料照）法巴財富管理2025年5大投資主題一次看（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年可謂投資人豐收年，展望2025年，在充滿挑戰的市場環境中，法國巴黎銀行財富管理提醒投資人，聚焦在貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力，以及健康長壽等5大投資主題。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示：「儘管全球地緣政治情況依然緊張，且已有超過70個國家舉行過選舉，但這些不確定因素並沒有減損金融資產的價值。全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，讓企業獲利、營收和股權價值都穩定成長。此外，隨著人類壽命延長和能源轉型需求增加，醫療保健和能源領域正持續湧現更多的投資機會。」

法國巴黎銀行財富管理提出2025年５大投資主題，包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力，以及健康長壽市場的投資機會。

搭上貨幣寬鬆順風車

目前，美國和歐洲的基準利率處在15至20年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到2025年底。

看好的投資機會包括：現金將轉向債券等受惠於利差的資產；從殖利率曲線走峭中獲利，如銀行股和相關產業；工業類股，在降息環境可望重振活力，有機會反彈；中小型企業，將受惠於降息和軟著陸的經濟環境；黃金，將受惠於央行降息；槓桿型資產類別，如不動產、私募股權、基礎設施及公用事業、潔淨能源。

基礎建設為新工業革命的基石

實體與數位基礎建設是現代社會運作的核心。為了滿足更多人的生活所需，道路、網路、電力線和水管等基礎設施投資必須加速。同時，氣候變遷和新科技需要消耗大量能源，也加劇了基礎設施需求的急迫性。在此背景下，政府資助提供了強大的建設誘因，以促進必要的基礎設施投資。

投資機會包括：對AI的另類投資或間接投資，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率；美國和歐盟的交通基礎設施；美國液化天然氣（LNG）相關的能源基礎設施；潔淨水源的生產和分配；網絡安全基礎設施；核能；工業金屬，例如用於電力基礎設施升級的銅；建築材料產業，例如水泥和混凝土。

多元配置仍是「免費午餐」

過去8年，美國科技巨頭表現亮眼，在MSCI全球指數的1410檔成分股中，依權重計算，前10大公司中有9家是美國科技股，使得全球股票投資過度集中於單一國家及單一產業。當通膨高於目標水準，傳統的股票與債券投資組合也無法充分分散風險。

為了更進一步降低投資組合風險，我們建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產，如保本型結構型產品、ETF、貴金屬、不動產信託基金（REITs）。

AI「鈔」能力

科技巨頭和眾多新創公司正大規模地投資AI軟體和應用，這對輝達等關鍵技術供應商來說，無疑是巨大的利多。但也正如十九世紀的加州淘金熱、或2000年的網路泡沫，諾貝爾獎得主經濟學家艾塞默魯（Daron Acemoglu）示警，這場投資熱潮的結果可能會令人失望。

面對AI相關科技的興起，我們看到的間接投資機會包括：工業、媒體/行銷和零售公司，因 AI相關科技在未來12至24個月提高生產力而受惠；電力和數據中心基礎設施；機器人和自動化；醫療保健的藥物研發與診斷；物流效率。

健康新「長」態

面對人類壽命延長，如何健康地活更久、如何拉長經濟貢獻的效期，以及如何為更長的退休生活籌措資金，都成為不可忽視的問題。科學家與醫學研究正不斷突破人類生物學的極限，而金融業者也正在重新定義退休規則。

我們看好以下類股的投資潛力：精選的製藥、生技或醫療科技公司；專注於醫療保健的不動產基金和REITs；健康與保健（醫療科技、健康與永續食品、精選的營養保健品、以及專注於年長者的消費和服務公司；金融服務，例如資產和財富管理、健康保險。

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