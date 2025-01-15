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洪申翰帶隊突襲勞檢威京集團工地 開罰55萬、7處停工

2025/01/15 15:54

勞長洪申翰今日帶隊進行春安勞檢。（勞動部提供）勞長洪申翰今日帶隊進行春安勞檢。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部自上周起展開春安勞檢，今日更由勞動部長洪申翰帶隊，同步北中南進行突襲檢查，北部挑中威京集團位於土城的工地，洪申翰強調，會選擇此工地，並非針對特定集團，而是因該工程規模龐大，且有許多高空作業及電焊需求，有鑑於去年因電焊引發大火，因此今年的春安勞檢，特別加強同類型工程的檢查。

經過檢查，這個位於土城的「中工雲宇宙AI園區」，查到12項缺失，現場開罰55萬元、停工7處。

此次是洪申翰上任後，首度親自參與的春安勞檢，洪申翰不但檢視工地，也同時了解「勞檢員」的工作狀況。洪申翰強調，勞檢員需經過專業訓練，是珍貴的資產，但在勞檢的過程中，除了工作辛苦、壓力大，還經常面臨業者惡言相向，因此流動率偏高高，職安署已著手規劃，希望給予勞檢員更多支持。

此外，去年勞動部設定以「墜落打擊」為減災目標，但最後目標沒有達成，洪申翰表示，勞動部仍以「2030年的重大職災減半」為主要目標。

洪申翰說，職災雖然逐年下降，但根據數據，下降的趨勢確實不夠快，這也是為什麼勞動部要修正職安法的最重要原因，其次，移工在工地的職災率比本國勞工來得更高，這也是必須面對的問題，因此包括對移工的教育保護，特別是一些語文的標示，必需做得更到位。

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