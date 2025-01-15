名師解盤》吳裕良：美股財報季開幕 關注台積電法說

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國非農就業數據意外大增，市場預料12月的CPI將有所回升，總統川普即將上任，大選後的美股略顯疲態。去年第四季美股季報即將登場，本週由銀行股領頭展開，市場寄望新的財報季表現能為美股帶來動能。根據FactSet預估，2025年S&P 500指數企業獲利成長預估14.8％，高於2024年的9.5％，加以2024年12月的ISM服務業PMI持續擴張，失業降至4.1%，顯示美國經濟仍具有韌性。整體而言，美股短期受經濟數據及貨幣政策主導走勢，然因企業獲利表現仍佳，長線有利美股走勢。

國發會近期發布2024年11月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數較10月增加2分，回升至34分，連三個月黃紅燈，景氣動能仍熱絡。另一方面，台灣12月出口金額由410.9億美元升至435.9億美元，連續5個月高於400億美元，出口持續暢旺；CPI年增率由2.08%略升至2.10%，主因食物通膨偏高。整體來看，2025年台灣經濟表現應會維持溫和成長態勢，國內投資為推動成長的主要動能。

請繼續往下閱讀...

台股方面，儘管輝達在CES上展現了多項技術突破，但短期內難以帶來明顯成長；美國政府宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，緊縮管制人工智慧（AI）出口，對120多國輸出的AI晶片數量設定上限；台積電將於本週召開法說，市場關注其焦點主要在未來的AI需求、產能擴張進度及資本支出計畫，有望揭示未來半導體與AI市場的增長潛力。上述多項因素導致台股近期陷入盤整下跌。

今日（1月15日）加權指數收盤下跌282.95點，收在22514.57點，成交量2911億。從技術面看，目前加權指數帶量失守季線的長黑高點須快速收復，才能扭轉整理格局，然而近日價量背離，半年線是否為短線支撐力道，尚須時間驗證。本月20日川普即將上任，台股封關將至，變數仍多，在長假效應的不確定籠罩下，持續有逢高調節的賣壓，故短多行情延續性不長，建議投資人可利用第一季震盪，布局中期看好的趨勢股。預期川普上任後，執行的政策方向有較明確與底定時，指數仍有機會挑戰前高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法