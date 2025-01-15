高雄金融科技創新園區啟用 9家進駐聚焦「綠色金融」

高雄金融科技創新園區開幕，由中國信託金控總經理高麗雪（左3）、高雄市長陳其邁（左4）、金管會副主委陳彥良（右3）等人啟動。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣首座、台灣第二座金融科技創新園區，今天（15日）在高雄開幕啟用，將以「綠色金融科技」為主題，推出媒合在地企業脫碳轉型的金融實證專案，目前已有9家公司進駐。

高雄持續推動亞灣2.0計劃，與清大、中國信託、工研院、安侯建業會計師事務所合作，在亞灣區設立全台第二座金融科技創新園區，同棟還有台灣碳權交易所、高雄淨零學院。今天下午由市長陳其邁、金管會副主委陳彥良、中國信託金控總經理高麗雪等人啟動。

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高市經發局長廖泰翔指出，高雄每年碳排放量5千多萬公噸，佔全國20%，市府積極推動淨零產業鏈，獨缺「綠色金融」這塊拼圖；高雄金融科技創新園區成立後，將從育成到實證方面，輔導各行業減碳，並提供企業融資與協助。

市長陳其邁感謝金管會支持，除了去年底率46家金融機構，宣布成立「亞洲資產管理中心高雄專區」後，今天又共同見證南台灣首座金融科技創新園區誕生，這個園區是高雄金融發展、淨零永續轉型的重要里程碑，將與周遭的碳交所、淨零學院及亞洲資產管理中心高雄專區強強聯手，透過金融業帶動在地新創產業，發展淨零永續及數位轉型。

金管會副主委陳彥良稱讚高雄展現效率與創新，高雄園區將有助於培育台灣在綠色金融科技領域的專業人才，金管會將持續提供法規諮詢與業務發展的多面向支持。

中國信託金控總經理高麗雪表示，中信銀作為首年唯一的跨域創新實證廠商，將攜手中鋼、李長榮化工，實證轉型金融應用可行性，藉由科學評估指標，確立企業脫碳轉型的進程，接軌國際格拉斯哥淨零金融聯盟的轉型金融五大主題。

高雄金融科技創新園區已有9家公司進駐，聚焦「綠色金融」，圖為「根基智能理財公司」。（記者葛祐豪攝）

高雄金融科技創新園區目前有9家公司進駐，其中的「根基智能理財公司」指出，園區是亞洲新興的金融科技創新高地，吸引國內外創新企業，公司正規劃研發家庭碳足跡管理功能，幫助用戶在日常財務規劃中兼顧環境永續。

高市經發局強調，市府加碼提供「一免、兩減半」租金優惠，即首年免租金，第二年租金減半優惠，並預計上半年公告「跨域創新實證專案補助申請須知」及「綠色金融科技創新徵件活動簡章」，歡迎對於綠色及數位應用有興趣的業者或團隊加入。

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