台積電美廠晶片將量產 美媒稱「永遠無法與台灣競爭」

外媒報導，蘋果正處於「驗證」美國製造的台積電晶片的最後階段，預計將於本季稍後開始量產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城的台積電新工廠晶片測試生產已經完成，蘋果目前正處於驗證其品質和性能的最後階段，第一批商業上可行的晶片最快可能在本季度投入大量生產，並等待品質保證流程的完成。對此，美國科技媒體Appleindider指出，台積電亞利桑那州晶片工廠即將獲得蘋果批准，但永遠無法與台灣競爭（will never rival Taiwan）。

14日外媒紛紛引述日經亞洲的一份新報告證實，蘋果正處於「驗證」美國製造的台積電晶片的最後階段，預計將於本季稍後開始量產。知情人士證實，蘋果目前正測試台積電亞利桑那州工廠生產的未命名的A系列晶片。

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Appleindider報導，根據最近的報導，台積電亞利桑那州工廠將生產較舊的蘋果晶片組，例如iPhone 15和iPhone 15 Plus中使用的A16 Bionic晶片組，以及Apple Watch Series 9和Watch Ultra 2智慧手錶中使用的Apple S9晶片。

經過四年的規劃，台積電現在終於要在美國生產舊款iPhone處理器，但這不是、也永遠不會真正回歸美國製造。

當前的現實情況是，仍無法改變蘋果大部分製造在美國境外完成的需求。目前亞利桑那工廠主要生產A16處理器，該功能曾用於iPhone 14 Pro，但現在僅限於iPhone 15和 iPhone 15 Plus。

目前，亞利桑那州製造的每個處理器可能都必須運往台灣和中國進行包裝，這是生產的最後階段。目前尚不知道台積電位於亞利桑那州的新工廠將生產多少處理器，但明確且已知的是，即使蘋果可以在亞利桑那州進行封裝處理器，它仍然必須將晶片運送到其他國家以用於其設備的其他組裝。

雖然隨著蘋果宣布將在皮奧里亞（Peoria）附近的一家工廠進行台積電亞利桑那州處理器封裝，未來這種情況也將會改變，但封裝將在艾克爾科技（Amkor）專門建造的工廠中完成，該工廠要到2027年才能準備就緒。

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