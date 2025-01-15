勤凱看首季淡季不淡 今年挑戰營收獲利同創新高

勤凱董事長曾聰乙（左）與副董莊淑媛（右）表示，目前接單能見度已達3月，首季可望淡季不淡，同時，今年營收獲利有機會挑戰新高。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子材料大廠勤凱（4760）去年營收寫下歷史次高紀錄，勤凱董事長曾聰乙與副董莊淑媛均認為，各產品線恢復拉貨動能，目前接單能見度已達3月，首季可望淡季不淡，同時，今年營收獲利有機會挑戰新高。

勤凱去年全年營收14.92億元、年增42.8%，寫下歷史次高紀錄。曾聰乙表示，海外被動元件大廠主動訪廠，勤凱在拓展新客戶有成，再加上既有客戶滲透率提升、新產品助陣的情況下，對今年營運展望樂觀看待。

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他認為，目前被動元件產業的庫存已降至健康水準，同時，部分產品改良配方、打進更多料號，客戶滲透率提升，更新增國際大廠客戶，這些也成為今年成長動力，此外，目前也看到2月訂單優於1月，整體而言首季淡季不淡，全年展望正向。

至於先進玻璃基板封裝TGV、AI新材料，莊淑媛則說，目前勤凱都已開始小量出貨，但基於保守原則，此部分暫未納入動能估算，若客戶湧進急單，對勤凱來說就是加分。

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