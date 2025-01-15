晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勤凱看首季淡季不淡 今年挑戰營收獲利同創新高

2025/01/15 15:21

勤凱董事長曾聰乙（左）與副董莊淑媛（右）表示，目前接單能見度已達3月，首季可望淡季不淡，同時，今年營收獲利有機會挑戰新高。（記者張慧雯攝）勤凱董事長曾聰乙（左）與副董莊淑媛（右）表示，目前接單能見度已達3月，首季可望淡季不淡，同時，今年營收獲利有機會挑戰新高。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子材料大廠勤凱（4760）去年營收寫下歷史次高紀錄，勤凱董事長曾聰乙與副董莊淑媛均認為，各產品線恢復拉貨動能，目前接單能見度已達3月，首季可望淡季不淡，同時，今年營收獲利有機會挑戰新高。

勤凱去年全年營收14.92億元、年增42.8%，寫下歷史次高紀錄。曾聰乙表示，海外被動元件大廠主動訪廠，勤凱在拓展新客戶有成，再加上既有客戶滲透率提升、新產品助陣的情況下，對今年營運展望樂觀看待。

他認為，目前被動元件產業的庫存已降至健康水準，同時，部分產品改良配方、打進更多料號，客戶滲透率提升，更新增國際大廠客戶，這些也成為今年成長動力，此外，目前也看到2月訂單優於1月，整體而言首季淡季不淡，全年展望正向。

至於先進玻璃基板封裝TGV、AI新材料，莊淑媛則說，目前勤凱都已開始小量出貨，但基於保守原則，此部分暫未納入動能估算，若客戶湧進急單，對勤凱來說就是加分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財