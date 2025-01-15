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全台最大巨幅春聯現身摩天大樓 「新新併」獻祝福

2025/01/15 15:02

新光人壽訂製全台最大的直立式春聯，張貼於新光摩天大樓的外牆上。對聯首尾4字合起來是「新新合併」。（新壽提供）新光人壽訂製全台最大的直立式春聯，張貼於新光摩天大樓的外牆上。對聯首尾4字合起來是「新新合併」。（新壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光人壽今年特別邀請書法大師振筆揮毫，訂製一副全台最大的直立式春聯，張貼於新光摩天大樓的外牆上。對聯首尾4字合起來是「新新合併」，代表新壽對「新新併」獻出「最大的祝福」，也可以說是「藏頭、藏尾，愛意藏不住」。

新光人壽表示，摩天大樓巨幅春聯「新春吉慶百年合、新歲祥瑞萬福併」，巨幅同音有巨福與聚福之意，寓意祈願全民在新的一年都能事事順心，福運綿延。

巨幅春聯長度超過30公尺，筆墨字體是由知名書法大師陳茂隆揮毫寫下。陳茂隆曾任職於新光人壽，在職期間也持續精進藝術領域。新壽也希望透過他深厚的書法造詣，蒼勁筆鋒勾勒出的磅礡氣勢，傳遞新光對這片土地的情感。

新光人壽表示，不排除將此巨幅春聯申請金氏世界紀錄，期盼將這個最巨大的祝福留存為最有意義的紀念禮物。

為了讓更多的民眾可以共同感受年味與沾沾福氣，新光人壽也推出多項拍照打卡拿好禮的好康活動。

自 1月17日至1月24日止，民眾只要在現場與「巨幅春聯」及「這是蛇麼燈籠牆」合照打卡，並分享至 FB 或 IG，就可以至新光三越12樓贈品兌換處領取蛇年燈籠乙個，每日限量前 50 名；除了現場限時活動外，1月17日至2月15日，民眾也可以將春聯合照上傳到新壽粉絲團指定活動貼文，有機會抽中超商咖啡或茶飲兌換券。

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