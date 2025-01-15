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經部次長連錦漳退休 內部人士：可望由水利署長賴建信升任

2025/01/15 14:55

經部次長連錦漳退休 內部人士：可望由水利署長賴建信升任經濟部內部傳言，水利署長賴建信可望出線，升任常務次長。
（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕掌管能源業務的經濟部次長連錦漳現年61歲，已以要照顧健康原因請辭獲准，任期將到2月底；內部人士指出，遺缺可望水利署長賴建信將陞任次長一職。

國民黨籍立委賴士葆今在立法院經濟委員會上關切連錦漳，次長年紀輕輕為何離開？連錦漳則回應，自己已61歲，公務繁忙下一天只睡4小時，並非是部長郭智輝太兇不堪壓力，郭智輝Ｎ次挽留希望一起打拚，但年紀到了真的承受不住次長職務的重擔。

連錦漳從工業局基層出身，一路歷經工業局產業政策組副組長/組長、工業局主任秘書、標準檢驗局局長、工業局局長、產業發展署署長，到現在經濟部次長。

據悉，連錦漳在下屬心中是親力親為、傾聽各界心聲的好長官，也是產業界信賴的公部門代表，人脈廣闊且誠懇溝通，接任主管能源的次長一職，產業界諸多事務也會直接向連錦漳反映。

賴士葆堅持「這其中必定有鬼」，連錦漳則強調「沒有鬼啦！」，擔任次長的日子約8個月，但其實投入公務生涯已36年，他也不能一直做到「倒下」，否則等到「靈前燒香」就太遲了。

至於由誰接任常次一職，經濟部內部消息人士透露，近期行政院長卓榮泰指示經濟部檢討水利建設成本，水利相關事務是未來重中之重，水價調整需細膩處理，稍有差池就動輒得咎，熟稔水利業務的賴建信將是處理相關業務的不二人選，更是拔擢為次長的首要人選。

內部人士續指，尤其部分媒體趁勢指稱水價要在近期大漲4成，引起人心惶惶，賴建信且具備清晰論述能力，相信能有效對外溝通。

賴建信資歷完整，從基層開始，經歷涵蓋台中縣清水鎮（現為台中市清水區）公所技士、台灣省水利局第四工程處工程員、經濟部水利署正工程司、經濟部水利署水源經營組科長、經濟部水利署南區水資源局局長、經濟部水利署副署長、署長。

賴建信執掌下的水利署在2022年榮獲「第五屆總統創新獎」，水利署以創新水利思維與細緻管理，宏觀擘劃水資源基礎建設，渡過了2020、2021年百年大旱，當時桃竹幹管更是成就「一條水管救世界」的佳話。

經濟部官員坦言，目前人事尚未確定，無可奉告。官員也指出，目前尚未到研議水價調整的階段，三個月的時間內通盤研議水利設施成本與水價結構是否合理，台水去年沒虧錢，是因為全面降低補漏率等多項耗資工程尚在研擬，工程著手處理後會耗資鉅額。

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