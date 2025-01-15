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美債是AI泡沫最佳護身符！美銀喊：科技股抄底絕佳機會來了

2025/01/15 15:30

美債是AI泡沫最佳護身符！美銀表示，現是科技股抄底絕佳機會（美聯社）美債是AI泡沫最佳護身符！美銀表示，現是科技股抄底絕佳機會（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於通膨前景堪憂，美國10年期國債殖利率持續上漲逼近5%關口，投資人擔心股市恐面臨大修正，不過，美銀分析師Gonzalo Asis表示，長期看，美債衝擊下的股市回調，能幫助投資者提前排除AI泡沫風險，現在可能是一個「重大的買入機會」。

美銀在最新報告中指出，科技網路泡沫期間，科技股不僅抵禦了巨大的宏觀面衝擊，還在10年期美債殖利率高於當前水平的情況下實現了80%的年度回報。

報告中表示，當10年期美債殖利率高於4%時，該收益率與標普500指數之間的相關性由正轉負，進而使股市上漲承壓。

數據顯示，在標普歷史上規模最大的4次拋售中，有3次都伴隨著10年期美債殖利率升至4.5%及以上的情況。

然而，美銀認為，如果這種由債券殖利率驅動的股市衝擊，能幫助投資者提前排除AI泡沫風險，那麼它可能會成為一個重大的買入機會。

首先，報告表示，從1990年代科技網路泡沫來看，科技股對宏觀面衝擊的抵抗力極強，抗住了當時的亞洲金融風暴和聯準會大幅升息，並在1998年實現了超過80%的回報。

其次，在整個1995-1999年的科網泡沫期間，10年期美債利率名義利率和實際利率都是高於現在的。報告表示，只要美國仍然是全球增長的主要推動力，其債務問題就還不至於全面爆發。

最後，報告提及，科技股上次陷入困境是在2022年，但當時更多是受到企業盈利，而非債市的拖累，因此，只要企業盈利保持強勁，科技股尤其是AI股抵禦債市衝擊的能力仍會較強。

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