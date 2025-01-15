花600元加油抽中百萬油電車 彰化GO購最大贏家揭曉

「2024彰化GO購」消費抽獎最終回活動，今由縣長王惠美抽出頭獎，市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「2024彰化GO購」消費抽獎活動壓軸登場，今（15日）在彰化縣警察局中庭舉行，現場全程直播，並由律師見證。縣長王惠美親自抽出最大獎，市價逾百萬元的TOYOTA RAV4油電車，幸運得主是家住溪州鄉的蔡先生，他僅花600元加油，就抱回頭獎，成為這次活動的最大贏家。

王惠美當場致電通知蔡先生得獎喜訊，接到電話時，蔡先生表現淡定，絲毫不懷疑是詐騙電話，王惠美忍不住打趣問對方「是要捐出來嗎？」蔡先生爽快回答，「要領車！」對話令人莞爾。

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活動從去年7月1日開跑，持續到今年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，即有機會參加3次抽獎，頭獎都是汽車，今天最終回，頭獎是價值100多萬元的TOYOTA RAV4油電尊爵汽車，是活動最高額的獎項。

今天共抽出1萬2104個獎項，包含彰化優質的農特產品、美食、住宿、觀光旅遊，以及現金獎，更有最大獎TOYOTA RAV4百萬油電車。

縣府提醒獲獎民眾，縣府將在明天傳送手機簡訊和email給中獎得主，兌換獎項時間到2月8日，領獎需準備領獎三文件，登錄會員的身分證、發票或收據、存摺，拍照回傳電子檔，縣府核實完成，將獎金和禮物進行寄送。

詐騙猖獗，縣府強調，兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款，有任何問題請使用這次活動網站線上客服確認，或撥打165防詐騙專線查證，避免受騙上當。

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