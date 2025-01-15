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併購不成直接挖角！英特爾核心架構師跳槽高通

2025/01/15 14:45

併購不成就挖角！英特爾核心架構師跳槽高通（路透資料照，本報合成）併購不成就挖角！英特爾核心架構師跳槽高通（路透資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高通有意併購英特爾，傳因政治壓力，最終高通否認收購案，竟然收購不成，就直接挖角，報導指出，英特爾核心人才，前Xeon處理器首席架構師賽萊什·科塔帕利（Sailesh Kottapalli）已跳槽到高通，未來可能領導處理器CPU的開發，也有可能是與GPU相關的業務。

外媒報導，Kottapalli在英特爾工作了28年，曾參與過包括x86和Itanium的項目，並參與了多款CPU和GPU設計，最近還領導了多代Xeon處理器的開發。

Kottapalli也在LinkedIn的一篇貼文中證實了自己的跳槽。他稱在高通工作將幫助自己拓展新的領域，這是他職業生涯中１次難得的機會。他也對在英特爾的28年表達了滿意與感謝。

由於高通正在準備推出自己的處理器CPU，預計將使用Nuvia工程師開發的內核。Nuvia是高通在2021年收購的１家公司，最初設計基於Arm的Phoenix內核。

報導指出，這並不是高通首次進軍服務CPU，公司曾試圖推出Centriq處理器，但在2018年擱置了該計劃，並解散了開發團隊，而現在，高通可能寄希望於Kottapalli來為這項業務打開局面。

一方面，業內對於數據中心處理器的需求不斷攀升，這讓高通無需擔憂新產品的銷售前景；另一方面，行業內普遍更加信任資深人士參與設計的產品，這讓Kottapalli補上了高通的薄弱環節。

但Kottapalli也可能從事其他研發，比如人工智慧加速器，在Kottapalli的履歷中也不難發現，他已經開始研究GPU的設計。

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