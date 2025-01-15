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韓人春節出國從25日起大爆發 最愛日本3城市

2025/01/15 14:29

今年農曆春節假期比去年更長，南韓預計國內出境旅客和國際入境旅客都將增加，國內出國遊客預估成長73.15%。（歐新社）今年農曆春節假期比去年更長，南韓預計國內出境旅客和國際入境旅客都將增加，國內出國遊客預估成長73.15%。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節假期將至，由於今年連假比去年更長，南韓預計國內出境旅客和國際入境旅客都將增加，國內出國遊客預估成長73.15%。韓人最愛的旅遊國家是日本，東京、大阪和福岡依序是被預訂最多的城市；最多人預定出國的日期落在1月25日。

根據全球一站式旅遊平台攜程旅程網15日數據顯示，與去年春節假期（2024年2月9日至12日）相比，今年春節假期（1月25日至30日）出國遊客預計將成長73.15%。同期，赴韓外國遊客人數預估將成長18.16%。

國內旅客預訂出國最多的一天落在25日，也就是假期開始的時候。比較和去年春節假期開始時的2月8日預訂的商品數量，增加了84.23%。

隨著假期變長，在旅遊目的地的平均停留時間也隨之增加。國內旅客在境外平均停留時間為8.1天，國際旅客在韓國平均停留時間為7.6天。

假期期間韓國遊客最受歡迎的目的地是日本，東京、大阪和福岡依序是被預訂最多的城市。泰國曼谷、中國上海和香港緊追在後。

海外遊客造訪最多的韓國地區是首爾、濟州、釜山、仁川和西歸浦；平昌郡、洪川郡、春川市、旌善郡和江陵市也名列前茅。

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