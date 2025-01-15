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12強冠軍國手有望躍上500元鈔票 林立：換掉覺得可惜

2025/01/15 13:58

林立（中）參加「2025微笑冠軍號主題列車」發表記者會，與球迷們一同合影留念。（記者陳奕劭攝）林立（中）參加「2025微笑冠軍號主題列車」發表記者會，與球迷們一同合影留念。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕去年12強棒球賽台灣奪冠，傳出總統賴清德考量將讓12強冠軍國手登上500元鈔票，取代原本的台東「南王國小少棒隊」球員，但12強國手、樂天桃猿隊球員林立盼不要取代南王少棒隊，林立今天（15日）參加「2025微笑冠軍號主題列車」發表記者會受訪說，每個鈔票都有過去的輝煌歷史，留下來會覺得更有意義，換掉覺得可惜。

林立表示，「之前曾經有輝煌歷史的人所以才有機會在500元上面」，500元其實有他們的歷史，要去替換掉他們，覺得蠻可惜的，如果有機會改換成100元、1000元也不錯，但每個鈔票圖案各有各的歷史，把每個歷史都留下來覺得更有意義，換掉會覺得可惜。

12強國手、統一獅球員郭俊麟則笑稱，「錢本來就拿來花的」，自己沒想這麼多。

目前500元紙鈔上是台東「南王國小少棒隊」在1998年關懷盃的奪冠照片，南王國小曾於1998年與1999年兩度拿下美國小馬聯盟世界少棒錦標賽的冠軍、名噪一時。

林立（左2）參加「2025微笑冠軍號主題列車」記者會，認為500元鈔票圖案換掉很可惜。（記者陳奕劭攝）林立（左2）參加「2025微笑冠軍號主題列車」記者會，認為500元鈔票圖案換掉很可惜。（記者陳奕劭攝）

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