週賺逾9萬！22歲女靠「這工作」創業買房 目標30歲退休

澳洲雪梨22歲女子柏桑葵（Charlotte Bosanquet）開設清潔公司，購買了自己人生的第一棟房子，一週收入能高達3000美元。（翻攝自Tiktok）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲雪梨一名22歲女子柏桑葵（Charlotte Bosanquet）在上大學期間半工半讀，透過做清潔人員兼職工作賺取學費。沒想到新冠肺炎疫情期間的意外失業，就此改變了她的人生。現在的她已經順利創業，開設清潔公司，購買了自己人生的第一棟房子，光是一週收入就高達3000美元（約新台幣9.8萬元），她的目標是把握時間賺好賺滿，然後在30歲退休好好享受人生。

綜合外媒報導，柏桑葵3年前在大學雙主修社會工作與犯罪學，計畫未來要成為一名警察。當時，她在當地一家清潔公司打工，然而在新冠疫情期間，她因為各國封閉國境，困在海外1個多月，因此被公司開除。

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柏桑葵在失業後，開始嘗試自己接案，並且專攻患有精神問題「囤物症」患者的客戶，清理囤滿各類廢棄物屋。而她此時才意識到澳洲民眾對於這項工作的需求有多大。

創業僅僅幾週，她就接到數百件要求她上門清理的訂單，而且還供不應求。她表示「我決定來個空檔年，因此休學一年，未來聘請幾個人過來嘗試，看看情況會如何」，她很快就發現這一行收入相當可觀，光是一週就能夠賺進3000美元。在21歲時，柏桑葵買了人生第一間房。

如今柏桑葵聘請12名員工，每次出動工作大約要8個小時才能完成。現在的她把重點放在發展業務，並把剩餘資金拿來運用，希望能夠擴大規模，也設法把每週工作時間減少至3、4天，有時一週上班約20小時左右。

她表示，自己目前正努力擴大業務，目標是把公司發展成澳洲的「特許經營企業」（連鎖加盟），招募更多員工讓其他人來管理公司的地步，她表示：「這樣我就能在30歲退休了」。

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