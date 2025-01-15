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基隆在地23里長力挺四接：協和換氣莫再拖

2025/01/15 13:11

協和電廠所在地基隆市中山區23名里長今（15日）在台北召開記者會發表地方的聲音，力挺四接，呼籲「協和更新、空氣更新」、「基隆要電、協和要建」。（記者廖家寧攝）協和電廠所在地基隆市中山區23名里長今（15日）在台北召開記者會發表地方的聲音，力挺四接，呼籲「協和更新、空氣更新」、「基隆要電、協和要建」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部將在17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環評審查會議，協和電廠所在地基隆市中山區23名里長今（15日）在台北召開記者會力挺四接，呼籲「協和更新、空氣更新」、「基隆要電、協和要建」，地方站出來發聲就是盼望基隆能趕快換氣。

中山區里長聯誼會會長徐麗玲強調，里長們之所以會站出來開記者會，是因為2023年二次環評審查，許多里長到現場要表達意見，環評會卻被鬧場影響他們發聲的權利，反對者打著守護外木山的口號，「我們才是外木山的原住民，但我們說話的權利卻被沒收了」，為避免這次環評又被沒收，所以才站出來開記者會表達在地心聲。

對於外界質疑台電「綁架」里長，派車接送里長出席記者會，徐麗玲強調，「只因為在電廠前集合接送，就變成綁架，根本是看到黑影就開槍」。

她說明，里長們自發性來台北，租車費用是聯誼會所支出，由於基隆市中山區道路較為狹窄，基於交通考量，因協和電廠前空地較大，中山區里鄰長出遊都是以協和電廠作為集合及解散地點。

基隆市里長聯誼會會長陳炳楠表示，他從6年前就支持協和電廠改建，但台電就是對反對意見太客氣了，協和改建才會拖6年。其實許多爭議早已釐清，現在的東移方案也將影響減輕，是能夠兼顧供電又能改善空污最好的方案，實在不應該為了少數人的理想，就讓重大建設陷入空轉。

協和電廠所在地協和里里長張中信表示， 協和電廠現在是高污染燒油機組，對在地居民健康影響很大，現在改成低空污低碳排的天然氣機組，身為當地居民當然支持，天然氣機組本來今年就會建成，現在卻只聞樓梯響，讓在地居民多吸了6年的空污，所以希望協和環評趕快通過，趕快油改氣，在地才能有好空氣。

在基隆港從事拖船工作的太白里里長鄭吉雄表示，很多人以基隆港航安為由反對四，其實全世界很多接收站都設在商港港嘴，也沒聽說有影響到商港營運，台電是使用載運LNG 船（液化天然氣的船），進港要買4艘6000匹馬力的拖船，比現在基隆港的拖船馬力更大，台電一個月只有2艘LNG船，他建議沒有 LNG 船進來時，台電的拖船也可以讓其他商船用，對基隆港的航安反而更好。

民治里里長黃國偉表示，協和改建這麼大的一個工程，光是施工期間就會增加許多就業機會，營建工程帶動地方消費，是外人感受不到，但對在地居民卻是紮紮實實的實惠，更何況，空污減少、供電增加，這些都是利多，很多人其實很期待協和改建。

和慶里里長陳嘉和表示，身為里長，台電為了改建協和，已經讓步讓了二次，這已經算很有誠意了，更何況，改建電廠增加供電，是讓大家有電可以用，實在不應該再拖下去。

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