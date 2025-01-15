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王星詐騙案續發酵 緬甸電詐黑幕再牽出中國「福建幫」

2025/01/15 16:15

王星「豬仔事件」續發酵，再傳緬甸電詐黑幕牽扯出中國福建幫。（路透檔案照）王星「豬仔事件」續發酵，再傳緬甸電詐黑幕牽扯出中國福建幫。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國演員王星被騙成「豬仔」到緬甸事件，引起廣大輿論關注。據報導，有中國網民爆料，北京官場的福建幫其實也涉入電詐黑幕中，而外媒也直指中國政府希望儘快平息有關王星被詐騙的相關討論，引發市場熱議與質疑。

據報導，王星詐騙事件在X平台上引發熱烈討論，帳號PivotThe62396爆料指稱，許多緬甸詐騙集團的背後老闆與北京最大幫屬福建幫有牽連，這些背後老闆多半來自莆田、泉州，早在2017年前就已打點好與福州公安的關係。

在2018年時，許多非福建地方的中國公安到處抓柬埔寨、緬甸等豬仔相關詐騙及網絡賭博，但這些詐騙老闆發現，福建本地公安搞不定異地公安，於是通過福建官員穿針引線，透過北京政局人事的關係搞定異地公安。

網友直言，現今北京政權中以福建幫勢力最大，許多網路詐騙集團與北京的政府體系有關連，牽扯出福建幫的紅三代，因此中國一般公民被詐騙了報案沒用。

jinx55424表示，中國黑幫人員與福建幫合夥做電詐生意，整個東南亞電詐的大老闆都是福建人，當中福建安溪人佔80%以上，現在大部分人員也將業務重心移轉到杜拜，這些與中國政府都有千絲萬縷的關係。

@h5LPyKL7TP6jjop指出，在中國匯款給家人、朋友甚至客戶的錢，幾千、1萬元的款項都會被銀行查的清楚，甚至出現被凍結情況，但詐騙集團成千上萬的資金在中國流動卻沒有阻礙。

《自由亞洲電台》報導，緬甸妙瓦底地區的電詐園區與中國境內的電信供應鏈密切相關。2023年昆明海關曾查獲超過1.15萬張未申報的SIM卡，這些卡片被認為是電詐犯罪的重要工具。

據消息人士稱，中國部分地區甚至向緬甸提供了數百萬張未實名登記的電話卡，為電詐犯罪提供了便利條件。其中，吉林省給了緬甸妙瓦底8000萬張不用實名制的電話卡。

對於東南亞詐騙在中國橫行，中國網友們也提出幾個百思不得起解的問題，包括申請中國任何電信號碼都需要實名制，但電詐分子怎麼能拿到無窮無盡的電話號碼進行詐騙，呼籲中國電信商出面回應。

另外，一般人的銀行帳戶被凍結、提領現金也被要求出示各種證明，甚至還要派出所開證明還不一定能領取，但詐騙集團為何能能把贓款成功洗白，且帳戶未被凍結。

中國網友直言，雖然這些詐騙分子人在海外，但他們用於詐騙的手機號碼、個人資料、銀行帳戶都來自於中國境內，中國警方為何不能透過脈絡抓到犯罪人士?

《環球時報》前總編胡錫進在11日也發文質疑，現今中國3大電信商都採取實名制，這些未實名制的中國電話卡究竟是如何流入東南亞詐騙園區，又是如何能開通註冊、驗證？胡錫進呼籲，中國移動等中國電新商需要公開回應。

《BBC》指出，北京希望儘快平息對於王星詐騙事件的討論、希望中國公民相信，政府當局已做得足夠、邊境沿線的詐騙中心也不再是問題。中國官方在當中所扮演的角色，引發市場諸多質疑。

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