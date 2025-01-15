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2025最值得買的晶片股！分析師點名「這3檔」

2025/01/15 13:15

Jefferies金融集團分析師柯提斯點名博通、邁威爾和輝達是2025年的晶片股必買最佳選擇。（示意圖，路透）Jefferies金融集團分析師柯提斯點名博通、邁威爾和輝達是2025年的晶片股必買最佳選擇。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）表示，人工智慧半導體投資的題材尚未結束，他更點名博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）和輝達（NVIDIA）是2025年的晶片股必買最佳選擇。

《巴倫週刊》報導，柯提斯表示「我們預期AI股票將繼續跑贏大盤」、「有足夠的上漲空間」。柯提斯將博通、邁威爾和輝達的目標價分別為每股300美元、120美元以及185美元。

柯提斯表示博通是他的首選，稱三大客戶均計劃建造一個包含100萬顆晶片的人工智慧叢集。

報導指出，上個月，博通執行長陳福陽（Hock Tan）說未來三年博通的人工智慧商機是「巨大的」。當時，陳福陽估計博通在2027年度，加速器和網通領域的AI市場商機將在600億到900億美元之間（約新台幣1.96兆到2.94兆元）。

柯提斯看好邁威爾，將其視為客製化AI晶片需求增長的另一個受益者。邁威爾和博通都幫助大型科技公司設計自己的半導體。

柯提斯對輝達的成長前景保持樂觀，表示買進輝達的最佳時機一直是在新產品發布期間，預計這次也不例外。（資料照，彭博）柯提斯對輝達的成長前景保持樂觀，表示買進輝達的最佳時機一直是在新產品發布期間，預計這次也不例外。（資料照，彭博）

此外，柯提斯也對輝達的成長前景持樂觀態度，他表示買進輝達的最佳時機一直是在新產品發布期間，預計這次也不例外，Blackwell將在2025 年中期實現更大的增長。

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