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基隆23里長挺四接 守護外木山小組要求舉辦聽證會

2025/01/15 13:42

台電協和電廠將改建天然氣第四接收站。（記者盧賢秀攝）台電協和電廠將改建天然氣第四接收站。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕台電協和電廠改建天然氣第四接收站，17日將召開環評專案審查會，今天電廠所在地中山區23位里長站出來力挺四接。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，里民對四接的看法與里長未必相同，他們希望創造更多社會對話的空間，因此要求經濟部比照國光石化之前例，於環評審查階段，到基隆當地舉辦行政聽證會，釐清各項爭議。

基隆中山區有24個里，今天有23位里長在台北召開記者會，表達在地人的心聲，支持協和電廠以氣換油，提供北部充足電力同時減少空污，四接拖了6年無法興建，在地人多吸了6年空污。

基隆中山區有23位里長站出挺四接。（民眾提供）基隆中山區有23位里長站出挺四接。（民眾提供）

王醒之指出，中油就液態天然氣LNG儲槽陷於火場的隔離範圍，擬定的應變計劃是周圍1600公尺應立即隔離，協和四接儲槽1500公尺範圍內有協和里等5個里、德和國小、中山高中、中華國小及海軍威海營區；2000公尺範圍內則還有居仁里4里、經國管理暨健康學院附進修學院、中山國小及內木山營區。萬一儲槽發生重大事故，這些居民、學校及軍事設施等應變計劃爲何？安全是里民更在意的問題，有必要在環評階段說清楚。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，里長支持協和的主要理由，是想改善空污，但台電沒解釋清楚，協和3、4號燃油機組，因無法符合空品三級防制區加嚴標準，即將在加嚴標準施行「前」，今年6月30日除役。除役後，若盡早拆除燃油機組，並轉型再生能源電廠，空氣污染更低。

今天唯一未出席記者會的德和里長曾聖為指出，如果可以他選擇不要有污染，他也不希望他的小孩以後繼續吸廢氣，雖然天然氣的污染會比較少，但是他都不想要，他並沒有很支持四接，所決決定不出席。

四接儲油槽周邊的學校等相關設施示意圖。（守護外木山行動小組提供）四接儲油槽周邊的學校等相關設施示意圖。（守護外木山行動小組提供）

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