中租BNPL業務切入醫療領域 「醫指付App」也可繳

中租控股旗下仲信資融推出的「zingala銀角零卡」，宣布與「醫指付」合作（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租控股（中租-KY，5871）旗下仲信資融推出的「zingala銀角零卡」，宣布加入「醫指付App」，民眾於「醫指付App」的合作醫療院所就醫，就醫後若須繳納醫療費用，即使沒有信用卡，在取得「zingala銀角零卡」消費額度後，不需綁定、免儲值就可以zingala繳款。

「zingala銀角零卡」是中租控股旗下仲信資融推出的免卡分期品牌，提供先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）服務，仲信資融拓展免卡分期業務已逾20年，從傳統的線下拓展至線上，會員數超過140萬、合作商家逾4萬間，含括各類網購、百貨、3C平台，此次為首次切入醫療支付領域。

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「醫指付」是由大洸醫療管理顧問提供的醫療費用行動支付平台，提供民眾手機APP綁定信用卡，不用到櫃檯排隊，在手機上就可為自己及家人完成批價領藥。目前除了綁定信用卡外，還可綁定電支帳戶如一卡通 money、全支付PayPay ，並新增中租銀角零卡分期。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥指出，「醫指付」成立7年來，已有140萬註冊會員，累積交易金額達350億元，單月交易金額最高可達7億元，包括長庚醫院、馬偕醫院、中國附醫、高醫等151家醫療機構，以及30家發卡銀行加入合作。

仲信資融副總經理黎小彤解釋，「醫指付」選擇與zingala銀角零卡合作，除了繳費的方便性外，主要著眼於部分民眾沒有信用卡，無法綁定繳費，或是信用額度不高，若遇到高額自費項目，可能延後就醫。

「zingala銀角零卡」提供付款選項後，民眾可評估自身還款能力，加入「zingala銀角零卡」會員，經過審核，取得消費額度，即可在「醫指付」App中，使用「zingala銀角零卡」支付，盡早獲得應有的醫療照護。

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