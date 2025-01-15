鄰近大巨蛋面積近300坪 信義區逸仙段地上權案公告招商

信義區逸仙段三小段土地面積972平方公尺（294.03坪），現為停車場使用。（記者蔡思培攝）

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市財政局今天公布「信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案」招商資訊，此案位於鄰近大巨蛋、國父紀念館等地標，附近還有雙捷運站，土地面積接近300坪，預估可蓋11至15樓，可規畫辦公空間、住宿、餐飲零售業，權利金底價6億6110萬元，2月11日將辦招商說明會，3月31日投標截止。

財政局指出，信義區逸仙段三小段土地面積972平方公尺（294.03坪），現為停車場使用，容積率有400%，今年公報現值達10.7億元，距離捷運國父紀念館約450公尺，距離捷運市政府站約650公尺，鄰近有信義商圈、光復國小、光復市場，公共設施包括中山公園、台北市市民廣場。

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財政局長胡曉嵐表示，台北市精華土地已經不多，此案鄰近國父紀念館、大巨蛋等地標，有入主城市核心、罕見精華地段、鄰近交通樞紐、賦有開發彈性等四大優勢。未來可作規劃辦公空間、住宿，低樓層可規劃零售業、餐飲業、健身服務業等，此案預估可蓋2400坪，可蓋11至15樓，但會要求單一所有權人。

此案土地設定地上權70年，履約保證金3000萬元，投標人財務資格為資本額不得低於6000萬元，權利金底價6億6110萬元，分4期繳付，簽約後3年內繳清。此案已經在今天正式公告，預訂2月11日舉辦招商說明會，3月31日投標截止。

財政局預估今年上半年可達成的引資100億元招商案還有萬大線中和站土地開發案、萬大線連城錦和站土地開發案、捷運北環段Y23站捷運開發區2土地開發案、秀山長照園區興建營運移轉（BOT）案、中正區中正段二小段244地號等9筆土地公辦都市更新案（城心文祥公辦都更案）。

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