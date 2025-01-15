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台灣賓士總裁金恩中：未來兩年啟動關鍵性的產品佈局

2025/01/15 11:52

台灣賓士總裁金恩中，台灣賓士未來兩年內將進行關鍵性的產品佈局，迎來全新世代產品線。（記者楊雅民攝）台灣賓士總裁金恩中，台灣賓士未來兩年內將進行關鍵性的產品佈局，迎來全新世代產品線。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣賓士去年一口氣導入28 款全新或小改款車型登台，台灣賓士總裁金恩中表示，台灣賓士未來兩年內，將進行關鍵性的產品佈局，迎來全新世代產品線。

Mercedes-Benz 去年全球銷售量雖微幅下滑 4%，總掛牌數仍達238萬9000 輛 （小客車及商旅車），核心產品級距 （如E-Class、GLC） 銷售量成長 6%。

台灣市場，因穩定的經濟環境，豪華車市場整體成長約 3%，Mercedes-Benz全年掛牌數 2萬6299 輛，成長 7.6%。

金恩中表示 ，2024年台灣賓士在高階豪華車系表現亮眼，高階豪華車系全年銷量占整體銷售 13%，其中 Mercedes-AMG 年增16%，顯示性能車款深受台灣消費者青睞。

Mercedes-Benz 休旅車系全年銷量成長超過 20%，品牌最暢銷車系 GLC 全年掛牌數突破 8000輛，年成長率高達 27%。

休旅車系中，代表高階豪華的經典車型 G-Class 在台掛牌數亦突破 500輛，在中大型房車領域，E-Class 全年掛牌數超過 2000輛，穩居級距第一。

純電車款，年成長率也達近 25%，已佔台灣賓士整體銷量佔比約1成，展現品牌在電動車市場與傳統燃油車系相當的增長動能。

金恩中表示，2025年國際政經不確定性因素仍多，車市挑戰將增加，但台灣經濟環境相對穩定，持平看待今年台灣車市發展。

台灣賓士2025 年將延續近期上市的產品優勢，不論是雙門轎跑 CLE、經典的 G-Class、地標最速家族的 Mercedes-AMG 各種車型。

台灣賓士將依照 Mercedes-Benz 全球方針，於未來兩年內進行關鍵性的產品布局，迎來全新世代產品線，穩固豪華車市佔率及領導地位。

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