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CES直擊》開箱地下隧道中的特斯拉 馬斯克奇招盼解決交通堵塞

2025/01/15 11:08

記者實際體驗LVCC Loop，特斯拉穿梭在映照著七彩霓虹燈、只限單向通行的狹長隧道。（記者徐子苓攝）記者實際體驗LVCC Loop，特斯拉穿梭在映照著七彩霓虹燈、只限單向通行的狹長隧道。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯報導〕提到大眾交通工具，一般會聯想到地鐵、公車，沒想到特斯拉轎車也能構成大眾運輸系統！為了解決地面交通的堵塞問題，特斯拉創辦人馬斯克開鑿地下隧道，讓特斯拉車隊在隧道兩端載客，目前已在美國拉斯維加斯運作，名為Vegas Loop（維加斯環線），號稱將長達45分鐘的地面通勤縮短至2分鐘，但也引發缺乏監管的爭議。

美國消費性電子展（CES）上週落幕，CES規模出名地龐大，光是其中一個園區－拉斯維加斯會議中心（LVCC），就分為北、西、南廳與中央廳，每一展廳都是台北南港展覽館以上的規模，跨園區移動甚至遠到需要搭接駁車，再加上展期湧入10多萬人與會，因此地面通勤十分壅塞又耗時。

Vegas Loop為拉斯維加斯提供地下的大眾交通，由馬斯克旗下的隧道建設企業「無聊公司（The Boring Company）」負責執行。「無聊公司」指出，Loop是一個全電動、零碳排、高速的地下大眾運輸系統，中途無需停靠即可到達目的地，也被稱作「隧道中的特斯拉（Teslas in Tunnels）」。

號稱比地鐵更快 特斯拉變身地下通勤工具

Vegas Loop目前還在擴展中，最終會包含全長68英里的隧道和104個車站，未來將延伸至機場、拉斯維加斯大道沿線的賭場、舊城區等。至於為什麼要選擇用「隧道」通勤？「無聊公司」認為，道路佔據了城市寶貴的地上面積，隧道讓地下空間發揮作用，而且可以不斷擴展。

不過，地鐵也是地下的交通工具，為什麼還需要Loop？「無聊公司」認為，第一，Loop直達目的地、無需在中間車站停留，因此速度比傳統地鐵更快。第二，與地鐵不同的是，因為Loop的車站可以小到兩個停車位，沿著隧道路線可以建造的車站數量沒有上限，由於車站佔地很小，可以輕易整合到繁忙的城市中心、停車場和住宅社區。

實測LVCC Loop：動線流暢、通勤時間大幅縮短

LVCC Loop在2021年首次開放，是Vegas Loop中第一個已商業運作的系統，全長1.7英里、包含3個大型車站（中央車站、西站、南站），耗資4700萬美元，每小時預期可載4400名乘客，「無聊公司」聲稱，可將長達45分鐘的通勤大幅縮短至2分鐘。

本報記者在CES期間搭乘LVCC Loop，從中央車站搭到西站，實際體驗發現，這段走路約需20多分鐘的路程，而Loop大幅縮短至2分鐘內，與「無聊公司」的宣稱相符。

當天各展館都人潮眾多，但記者前往中央車站時，不斷有特斯拉魚貫進入車站的不同車道載客，排隊人潮並不多，顯示Loop能夠消化龐大的載客量。記者憑CES參展證無需付費，在車站等待不到3分鐘就坐上特斯拉，接下來穿過映照著七彩霓虹燈、只限單向通行的狹長隧道，乘車不到2分鐘就抵達西站。

車站現場的工作人員告訴記者，約有200輛特斯拉在CES展期待命，在各車站間的隧道穿梭載客，不過Loop並不是每天都會開放，而是在有大型展覽、會議時運作。

爭議聲浪：監管不足與安全隱憂

然而，馬斯克這項計劃被質疑在缺乏監管的狀態下進行，非營利組織ProPublica近日發布一份調查報告揭露，因為Vegas Loop為私人營運、沒有獲得政府資助，無需進行詳盡的審查，「無聊公司」陸續出現污染地下水、未妥善處理廢棄物等紀錄，也有專家擔心狹窄的隧道沒有安全疏散機制，為這項創新的交通工具蒙上陰影。

Vegas Loop號稱擁有比地鐵更快的速度、更小的車站。（記者徐子苓攝）Vegas Loop號稱擁有比地鐵更快的速度、更小的車站。（記者徐子苓攝）

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