黃仁勳來台安排會面？侯友宜：歡迎國際投資來新北

輝達執行長黃仁勳預計本週抵台，新北市長侯友宜表示，新北的AI供應鏈廠商有280多家上市、上櫃公司，歡迎國際投資來新北。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI晶片龍頭、輝達創辦人暨執行長黃仁勳本週將抵台參加台灣分公司的尾牙，並拜訪台灣供應鏈廠商，傳出輝達總部有望進駐台北市。對此，新北市長侯友宜表示，新北的AI供應鏈廠商有280多家上市、上櫃公司，歡迎國際投資來新北。

國發會主委劉鏡清14日出席美國加州矽谷的新創基地揭幕儀式指出，輝達亞洲研發中心設在台灣高雄，超微（AMD）也選定台南沙崙成立研發中心，陸續會有許多人力需求及高薪工作機會，「至於輝達的亞洲總部會設在台北，預計會有2500位人員進駐」。

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對於黃仁勳來台，市府是否安排會面行程？以及是否爭取輝達來新北設立研發中心或總部？侯友宜今天在市政會議受訪表示，新北的AI產業鏈有280多家上市、上櫃公司，包括幾家知名的科技大廠艾斯摩爾、Google、特斯拉、三井、立象科技等，都在新北落腳。

侯友宜說，歡迎任何國際投資來新北，「我們用雙手歡迎大家」，參與新北國際化的AI供應鏈及各項科技產業。

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