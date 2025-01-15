晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳來台安排會面？侯友宜：歡迎國際投資來新北

2025/01/15 10:59

輝達執行長黃仁勳預計本週抵台，新北市長侯友宜表示，新北的AI供應鏈廠商有280多家上市、上櫃公司，歡迎國際投資來新北。（記者賴筱桐攝）輝達執行長黃仁勳預計本週抵台，新北市長侯友宜表示，新北的AI供應鏈廠商有280多家上市、上櫃公司，歡迎國際投資來新北。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI晶片龍頭、輝達創辦人暨執行長黃仁勳本週將抵台參加台灣分公司的尾牙，並拜訪台灣供應鏈廠商，傳出輝達總部有望進駐台北市。對此，新北市長侯友宜表示，新北的AI供應鏈廠商有280多家上市、上櫃公司，歡迎國際投資來新北。

國發會主委劉鏡清14日出席美國加州矽谷的新創基地揭幕儀式指出，輝達亞洲研發中心設在台灣高雄，超微（AMD）也選定台南沙崙成立研發中心，陸續會有許多人力需求及高薪工作機會，「至於輝達的亞洲總部會設在台北，預計會有2500位人員進駐」。

對於黃仁勳來台，市府是否安排會面行程？以及是否爭取輝達來新北設立研發中心或總部？侯友宜今天在市政會議受訪表示，新北的AI產業鏈有280多家上市、上櫃公司，包括幾家知名的科技大廠艾斯摩爾、Google、特斯拉、三井、立象科技等，都在新北落腳。

侯友宜說，歡迎任何國際投資來新北，「我們用雙手歡迎大家」，參與新北國際化的AI供應鏈及各項科技產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財