大江基因旗下亞洲準譯 現增引進啟新生技及永豐證創投

大江基因旗下亞洲準譯，現增引進策略型投資人啟新生技及永豐證創投。圖左起：大江基因董事長林詠翔、亞洲準譯董事長劉君豪、啟新生技董事長蔡岳廷。（圖:亞洲準譯提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃大江基因（6879）轉投資的亞洲準譯今日宣布，於日前完成新一輪現金增資，引進策略型投資人啟新生技及永豐證券創業投資（永豐證創投），與大江基因、圖爾思生技公司共同加入策略股東陣容。

專注在臨床感染病原基因定序檢測服務的亞洲準譯公司表示，這次的合作將可強化亞洲準譯的產品技術優勢與財務靈活性，進一步鞏固在台灣感染病原基因檢測市場的領導地位，同時拓展亞洲市場版圖。

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亞洲準譯的核心產品-百微解APGseq感染病原基因定序檢測，主要輔助醫療機構臨床醫師制定個體化治療方案，實現精準醫療理念。亞洲準譯去年獲得日本東京都政府海外新創最高一億日元的補助計畫後，今年將在東京設立子公司，進軍日本感染症病原檢測市場。

至於啟新生技為國內微生物檢驗領導品牌，專注於微生物檢測與生技創新領域，具備豐富的產業經驗與技術資源，其策略型投資將為亞洲準譯的產品創新與市場拓展提供堅實支持。

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