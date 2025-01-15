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搶攻寒假商機！辣椒《大航海時代：傳說》今日上架

2025/01/15 09:43

搶攻寒假商機，辣椒《大航海時代：傳說》今日上架。（業者提供）搶攻寒假商機，辣椒《大航海時代：傳說》今日上架。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股紅心辣椒（4946）代理IP手遊《大航海時代：傳說》今（15）日正式開服！辣椒指出，遊戲由日本光榮特庫摩KOEI TECMO GAMES授權開發，傳承《大航海時代 Online》核心玩法，以16至17世紀航海時代為背景，結合多元的航行、海戰與交易系統，帶領玩家重溫經典。

辣椒指出，《大航海時代：傳說》傳承自《大航海時代 Online》，是20年歷史的經典IP擁有大批忠實用戶，這款高還原度的手機遊戲衍生作，適合對冒險探索和歷史文化充滿熱情的玩家，玩家化身為一名航海家，穿梭於充滿未知與挑戰的海洋世界中。

辣椒去年營收約0.4億元、年增34.63%，受到與日本BANDAI NAMCO Online及BANDAI NAMCO Studios解約之故，去年前三季每股虧損8.61元，去年底通過辦理第三次私募，預計2025年可推出三款遊戲，期待今年遊戲能夠挹注更多營收。

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