泰合生技接獲美商舌下口溶膜解毒劑CDMO訂單

泰合生技獲得美國Mithradote Bio公司委託的舌下口溶膜解毒劑（M-101）開發計畫。圖為泰合生技董事長李世仁（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕泰合生技（6467）今日宣布獲得美國Mithradote Bio公司委託的舌下口溶膜解毒劑（M-101）開發計畫。泰合生技董事長李世仁表示， Mithradote Bio委託泰合開發顯示公司的平台技術及通過法規獲得藥證的實力獲得認可，泰合的技術足以協助合作夥伴將其概念實現為真正的產品，達到預期效果。

泰合表示，M-101為針對苯二氮平類藥物（benzodiazepines，BZDs）及Z-drugs （Zopiclone, Zolpidem zaleplon）的解毒劑，也是全球第一個可由受害者緊急自救的預防性藥品。此類解毒劑為至特定場合如夜店、派對或酒吧等地隨身攜帶，以預防飲料被下藥（drink spiking）或約會強暴，一旦喝下飲料開始意識不清或逐漸進入昏迷狀態，立即將解毒劑放置舌下可快速起效，緩解症狀，以避免後續發生性侵等不良事件。

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一般用來下藥的藥物為中樞神經系統抑制劑，強效型安眠藥為常見的藥物，可迅速誘導入眠。目前此類解毒劑多屬藥物佶抗劑，為注射劑型。若將其改為舌下口溶膜不但快速溶解起效，且攜帶方便，緊急時可用於自救。用藥的習慣由到醫院注射治療改為隨身攜帶以預防危險，預期市場有放大潛力。

至於泰合生技自行研發的新劑型新藥（505（b）（2） NDA）抗血栓口溶膜正在進行臨床三期試驗；而全球首見新劑型鴉片解毒劑（Naloxone）口頰溶膜（buccal film）已完成人體臨床一期試驗，顯示的確可以快速起效。學名藥TAH4411化療止吐口溶膜，已在日本取得藥證上市銷售，也是日本第一個化療止吐口溶膜產品。

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