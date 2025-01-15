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綠能環保股新兵裕山掛牌上櫃 大漲超過2成

2025/01/15 09:24

土水整治領導廠商裕山（7715）今（15）日以每股39.6元正式掛牌上櫃，左為裕山董事長劉原宏。（業者提供）土水整治領導廠商裕山（7715）今（15）日以每股39.6元正式掛牌上櫃，左為裕山董事長劉原宏。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股新兵報到，土水整治領導廠商裕山（7715）今（15）日以每股39.6元正式掛牌上櫃，股價開盤隨即大漲超過2成、來到49.8元，截至9:06分為止，股價上漲8.4元、來到48元、漲幅21.21%，成交量371張。

裕山為綜合型環保專業團隊，過去以從事土壤及地下水污染場址整治（簡稱土水整治）業務為主，2022年至2024年前3季營收分別為9.83億元、14.61億元及12.33億元，每股盈餘分別為4.92元、3.5元及3.45元，近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上跨足生活廢棄物處理業務，更是台灣唯一成功將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，近期也取得高雄MBT BOT案的第一順位資格。

此外裕山亦布局中國土水整治市場，是同業中唯一成功在中國取得並完成整治標案的業者，裕山也指出，將把握中國土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，未來更可拓展至東南亞市場，營運成長可期。

裕山具有技術優勢，擁有超過30張專利（包含11張發明專利），此外為了符合節能減碳的目標更開發出以電力為能源的熱脫附設備，不僅可應用於軍營或住宅區等施工時間受限的整治場址，更可搭配綠電使用，達到節能減碳的效果。

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