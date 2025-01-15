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英特爾重大變革！宣佈分柝旗下創投部門

2025/01/15 09:22

英特爾週二（14日）宣布分拆旗下創投部門Intel Capital（英特爾資本）（法新社檔案照）英特爾週二（14日）宣布分拆旗下創投部門Intel Capital（英特爾資本）（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片巨頭英特爾週二（14日）宣布分拆旗下創投部門Intel Capital（英特爾資本），這是英特爾一系列結構性變革中的最新舉措。

CNBC報導，英特爾表示，將擁有50億美元（約新台幣1650億元）資產的英特爾資本轉變為獨立基金，將使其能夠從外部投資者籌集資金，到目前為止，該創投部門已獲得英特爾的全額資助。

由於一系列失誤和市佔的大幅流失，英特爾正在經歷自1971年上市以來，股市最糟糕的一年。英特爾一直在削減成本並簡化業務，斥巨資建造尖端晶圓工廠，同時力爭重振其個人電腦晶片部門。

去年12月，英特爾罷免了執行長季辛格（Pat Gelsinger），其繼任者是兩位臨時聯合執行長，分別為大衛·津茲納 （David Zinzner） 和米歇爾·霍爾索斯 （Michelle Holthaus）。

過去兩年，在季辛格的領導下，英特爾出售或裁減了一系列較小的部門，並在去年解雇了員工，作為成本削減計劃的一部分。

英特爾目前正在剝離Altera，這是一家專門生產FPGA簡單晶片的公司，並計劃成為上市公司。它還擁有Mobileye的多數股權是一家以色列自動駕駛零件和軟體製造商。去年，英特爾採取了多項措施，將其代工業務轉變為獨立的部門，其中包括任命董事會。

英特爾在週二的公告中表示，當英特爾資本於2025年下半年獨立後，其員工將繼續留在該公司，而英特爾資本也可能更名。

英特爾資本成立於 1991 年，作為大公司的創投部門，在當時是獨一無二的。從那時起，這種模式在矽谷和其他行業被複製，包括Google、微軟、聯合利華、BMW等也加入了這個行業。

雖然英特爾很早就涉足企業創投，但它並不是第一家分柝投資部門的科技公司。2011年，SAP將SAP Ventures 轉變為獨立公司，後來將其命名為 Sapphire Ventures。根據國家創投協會的數據，企業創投在2021年達到頂峰，當時該領域的公司籌集了1560億美元（約新台幣5.15兆）並參與了近3800筆交易。同年，更廣泛的創投市場創下了歷史新高，但此後新創公司投資數量急劇下降，這主要是由於利率從2022年開始上升。

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