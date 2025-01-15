每分鐘利息近6600萬元！ 華爾街大老敲警鐘 : 美國瀕臨「破產」

美政府債務沉重，華爾街大老再度示警，擔憂瀕臨「破產」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼日前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）警示「美國破產在即」，全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）昨（14日）也指出，美國政府面臨巨額債務，每分鐘利息高達200萬美元（約新台幣6595.8萬元），正瀕臨「破產」危機。

達里歐警告，美國債務已飆升至36兆美元（約新台幣1187.2兆元），2024年利息支出超過8920億美元（約新台幣29.4兆元）。

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國際貨幣基金（IMF）預測，到2034年，美國每年支付的利息將達1.7兆美元（約新台幣56.06兆元），未來10年所累計的利息成本將接近12.9兆美元（約新台幣425.7兆元）。

目前全球債務總額高達102兆美元（約新台幣3366.4兆元），美國佔比達34.6%。

達里歐在社群平台X上發文，他擔憂美國政府的債務問題將變得嚴重，以至於國家將『破產』。他認為可採取一些措施，防止此情況發生。

達里歐指出，巨大的債務危機無法避免，因為貸款與償還貸款所需的收入很少完全相符。儘管這種進展在歷史上已發生多次，但多數政策制定者和投資者認為，他們目前的環境和貨幣體系不會改變。

達里歐認為，債務危機可透過適當的重組與貨幣政策來管理，但需要透過通縮措施和通膨方法（貨幣創造）之間取得謹慎的平衡。他強調，逐步減少債務的重要性，而非嘗試採取戲劇性的短期措施。

IMF警告，美國若不進行重大的財政調整，包括削減支出與增加稅收，其債務負擔可能會對政府預算和經濟成長造成嚴重影響。而該國債務持續增加，也將引發人們對美元作為世界主要儲備貨幣地位的擔憂。

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