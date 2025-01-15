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名列美國第4大死因 ! 彭博估 : 2060年全美失智症將翻倍

2025/01/15 12:01

數據顯示，美國每年失智症的直接醫療支出高達800億美元。（路透）數據顯示，美國每年失智症的直接醫療支出高達800億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據數據，美國有近700萬人患失智症，是全美70歲及以上人口的第4大死因，每年失智症的直接醫療支出高達800億美元（約新台幣2.64兆元）。《彭博》指出，截至2060年，美國失智症病例將翻倍，達每年100萬人，預估55歲以上的美國人約有5分之2的人恐罹患失智症。

《彭博》表示，失智症會導致記憶力、注意力、判斷力逐漸喪失，也是全球老年人第7大死因。研究人員發現，55歲以上的人罹患失智症的風險為42%，超過了早期研究報告的水平。

美國失智症協會指出，高達3分之1的美國老年人死於失智症及相關疾病，比罹患乳癌和攝護腺癌的總和還多。

該協會預估，到2024年，美國失智症相關患者的長期照護費用預計將達到3600億美元約新台幣11.8兆元；其中，不包括無償照護的價值，而醫療保險、補助預計為2310億美元（約新台幣7.63兆元），自付費用預計為910億美元（約新台幣3兆元）。

預計到2050年，美國失智症患者的醫療保健、長期照護和臨終關懷費用總額將增加到近1兆美元（約新台幣33兆元）。至於失智症照顧總費用，估計將接近40萬美元（約新台幣1321.7萬元），當中70%主要是由家庭承擔。

禮來公司表示，助聽器可能會減緩一些高風險族群的認知能力下降，但只有3分之1的美國人使用助聽器。禮來預估，到2060年，白人罹患失智症的人數將增加1倍，黑人罹患失智症人數將增加2倍。

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