黃金漲了！美PPI意外降溫助攻 下個「關鍵數據」將揭曉

黃金價格週二（14日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國通膨數據略弱於預期的影響，為投資人對聯準會今年將繼續寬鬆政策帶來一絲希望，導致美元走低，黃金價格週二 （14 日） 延續漲勢，

現貨黃金上漲0.3%，至每盎司 2671.27 美元。美國黃金期貨上漲 0.1%，收每盎司 2682.30 美元。

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數據顯示，美國12月生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲3.3%，而《路透》調查的經濟學家預計上漲3.4%。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示：「PPI數據略低於預期，令美元指數受挫，有助於提振貴金屬市場，因為通膨下降，意味著聯準會可能更快進行降息。」

美元指數下降0.6%，使得黃金對海外買家來說更便宜。

投資人目前等待週三（15日）公布的消費者物價指數（CPI），以分析聯準會政策路徑。《路透》調查預測，12 月的 CPI 年增 2.9%，高於11月的年增2.7%，而月增幅則為0.3%。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，投資人必須看到打壓通膨持續有進展，才能恢復降息預期。

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