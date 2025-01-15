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年薪破332萬！最新報告揭2025年最佳4大職業

2025/01/15 11:04

外媒最近根據報告，整理出2025年的最佳4大職業，其中名列榜首的是「獸醫」。示意圖。（法新社）外媒最近根據報告，整理出2025年的最佳4大職業，其中名列榜首的是「獸醫」。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國求職平台Indeed近期分析數據，篩選出需求量高且薪資優渥的工作，這些工作的條件為年薪最低7.5萬美元（約249.3萬元新台幣），且過去3年在 Indeed 的職缺增長至少20%，外媒最近就根據該報告，整理出2025年的最佳4大職業，其年薪都破10萬美元（約332.4萬元新台幣），其中名列榜首的是「獸醫」 （Veterinarian），主要是獸醫必須經歷漫長且昂貴的培訓過程，加上工時長，還得和寵物飼主打交道，帶來了一定程度的心理壓力，導致美國特別是農村地區，出現獸醫短缺的問題，但與此同時，隨著越來越多人養寵物，市場對獸醫的需求仍然居高不下。

《CNBC》報導，Indeed評選出前4名最佳職業中，獸醫排名第1，其年薪中位數高達13萬9999美元（約465.3萬元新台幣），2021年至2024年職缺成長幅度為124%；第2名則是業務（Sales representative），年薪中位數18萬2487美元（約606.5萬元新台幣），職缺成長幅度為76%；第3名則是內科醫師（Physician），年薪中位數22萬5000美元（約747.9萬元新台幣），職缺成長幅度為76%；第4名是土木工程師（Civil Engineer），年薪中位數10萬872美元（約335.2萬元新台幣），職缺成長幅度為104%。

根據 Indeed 的職缺資料，排名第2的業務，可能只需高中學歷即可勝任，並能獲得6位數年薪。不過在專業領域工作的業務，例如醫療領域，可能需要額外的學術背景支持。

內科醫師排名第3，而根據美國勞工統計局（BLS）的數據，過去2年，醫療保健行產業成長超過8%。人口老化在很大程度上推動了對醫護人員的需求不斷增長，同時更多高齡醫師正在退休，並需要培養其接班人。

排名第4的土木工程師則是負責規劃、設計並監督基礎建設項目的建設與維護，例如橋樑、道路和隧道。

報導稱，醫療保健和工程類工作通常位居榜單前列，反映了社會對這些需要多年教育與培訓領域的專業人才需求。

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