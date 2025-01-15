全球公債狂飆原因找到了！專家揭債券大拋售2關鍵

專家表示，驅動此次全球債券拋售的關鍵，是預期聯準會降息次數減少，與政府預算赤字擴大。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球債券市場的拋售正在加速，不僅英國10年期公債創金融海嘯新高，日本也創13年來新高，而美國也觸及4.799%，創14個月新高，專家表示，驅動此次全球債券拋售的關鍵，是預期聯準會降息次數減少，與政府預算赤字擴大，引發了全球消費者和企業借貸成本上升的擔憂。

CNBC報導，隨著投資者重新評估聯準會可能降息的步伐，全球債券殖利率大多上漲，美國10 年期公債殖利率週一觸及4.799%創14個月新高。

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英國30年期公債殖利率徘徊在1998年以來的最高水平，10年期公債殖利率最近觸及2008年以來的最高水平。

倫敦證券交易所數據顯示，去年初結束負利率制度後，日本一直在努力實現貨幣政策正常化，10年期政府公債殖利率已上漲超過1%，週二觸及13年來的最高水準。

在亞太地區，印度10年期公債殖利率週一創下一個多月以來的最大漲幅，接近兩個月高點6.846%。紐西蘭和澳洲10年期基準政府公債的殖利率也接近兩個月高點。

市場觀察家表示，驅動此次全球債券拋售的關鍵因素，是降息次數減少以及與政府預算赤字擴大，他們要求對持有未來成熟債券的風險獲得充分補償。

根據芝商所的聯準會觀察指標，就業報告公佈後，今年僅降息1次的可能性增加。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示，在12月就業報告發佈後，我們僅預計降息1到2次。

此外，隨著更多債務供應進入市場，政府赤字增加也導致債券拋售。據報道，美國政府12月赤字達1290億美元（約新台幣4.26兆元），比前1年同期增加52%。

分析師表示，收益率上升會增加償還債務所需的資金量，特別是對於持續赤字的政府而言。

索斯尼克表示，在極端情況下，「債券義務警員」就會出現，並要求更高的利率來承擔這些巨額債務。

Pimco執行副總裁托尼·克雷森齊（Tony Crescenzi）表示，債券投資者正在向全球財政當局發出號召，要求其控制預算軌跡，以免遭受額外的憤怒。

受到債券殖利率上升影響的不僅是政府。許多企業的借貸成本以政府公債為基準，隨著政府公債殖利率的上升，企業的借貸成本也會隨之上升。

由於公司通常必須提供比相應政府債券更高的收益率才能吸引投資者，因此他們的負擔可能會更高。

索斯尼克表示，潛在的影響包括利潤下降或放棄機會，他指出，公司債的利率通常高於政府債券。

聯準會觀察顧問的艾蒙斯表示，殖利率上升導致借貸成本收緊，美元走強，股市往往下跌，影響消費者信心，進而對住房和零售支出產生連鎖反應。

花旗G10外匯策略主管Dan Tobon表示，債券市場目前正在經歷一些「買家罷工」，買家罷工意味著殖利率將繼續大幅上漲。他補充說，如果這些被認為會引發通膨或對預算赤字產生負面影響，那麼潰敗可能會持續下去。

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