美元飆升！歐元、英鎊淪歐洲大輸家 唯一贏家是這國

美元飆升！歐元、英鎊淪歐洲大輸家，唯一大贏家是挪威（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元飆升觸及110，創2年多來新高，專家表示，隨著即將美國當選總統川普即將上任，美元將持續走高，而歐洲貨幣將面臨重大壓力，而歐元與英鎊將成為歐洲最大輸家，至於最大贏家則是挪威，由於主要出口產品以美元計價，挪威的收入將會增加。

CNBC報導，隨著川普即將就職，與經濟不確定性持續存在，歐元區主要貨幣將在2025年將進一步走弱。

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報導指出，在上週美國公佈的就業報告好於預期之後，美元指數週一觸及110，創兩年多來的最高水平，歐元兌美元匯率觸及1.0199美元，為2022年8月以來的最低值。

與此同時，英鎊由於政府借貸成本上升和對英國經濟的擔憂，英鎊近幾週已經面臨壓力，觸及1.2125美元，為2023年初以來最低水平。

Conotoxia市場分析師薩維奇（Bartosz Sawick）表示，隨著川普再次就任，美元可能會繼續走高，而歐洲貨幣則難以獲得動力。

薩維奇指出，未來幾個季度對歐元和英鎊來說都將是艱難的，因為它們受到貿易戰和不確定性前景的嚴重影響，可能無法吸引投資者和吸引資本流入。

預計歐元到年底的交易價格為1.05美元，英鎊則為1.25美元，因此，歐洲貨幣並沒有真正的喘息機會。

德意志銀行外匯研究全球主管喬治·薩拉維洛斯（George Saravelos）在給客戶的報告中表示，他看跌歐元和英鎊。

他預計今年歐元兌美元匯率為0.95至1.05美元，而川普可能徵收的新關稅是其中的風險因素之一。

至於英鎊，薩拉維洛斯表示，鑑於數據流疲軟，英格蘭銀行的定價處於最強硬狀態，風險傾向於進一步降息。隨著能源價格上漲、投資組合流動和外國直接投資狀況持續疲軟，外部資金流狀況疲軟，英鎊面臨著轉變的風險。

前外匯交易員、個人理財平台Generation Money創辦人Alex King則指出，美元升值對多個歐洲經濟體產生了影響，例如，英國可能會發現自己正在努力應對新的價格上漲。

King表示，美元走強使得能源進口更加昂貴，因為英國是能源淨進口國， 這可能會推高未來幾個月的通膨，從而加劇人們對美國未來可能徵收關稅的現有通膨擔憂。

金表示，這可能會使英國經濟陷入不穩定的境地，因為在政府借貸成本上升、通膨粘性和工資成本上升的情況下，英國央行「幾乎沒有迴旋餘地來緩解通膨上升」。

同樣，德國近年來已成為美國液化天然氣的重要進口國，金補充道，因此歐元疲軟可能會推高能源成本，該國的製造業可能受到最嚴重的打擊。

他進一步指出，許多德國製造商一直在努力應對能源成本上漲的問題，因此任何進一步的上漲都可能造成嚴重破壞。

至於美元上漲潛在贏家，金表示，挪威可以從強勢美元中獲得一些回報。他指出，挪威是歐洲規模較小的國家，但由於是主要石油出口國，它將受益於美元走強。

他進一步指出，由於主要出口產品以美元計價，挪威的收入將會增加，同時，挪威龐大的主權財富基金持有大量以美元計價的資產，因此其價值也應該會上漲。

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