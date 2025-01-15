美PPI低於市場預期 美股多收高、台積電ADR微漲

美國股市主要指數14日多收高，僅那斯達克指數下跌。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新公布的12月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，擔心通膨可能升高的投資人消化這項數據之餘，也正等待銀行財報出爐。美國股市主要指數14日多收高。

綜合媒體報導，美國勞工部14日公布去年12月生產者物價指數（PPI）月增0.2%、年增3.3%，兩數據均低於市場預期，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。

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2年期美債殖利率下滑3.6個基點至4.364%。10年期美債殖利率下降1.4個基點至 4.787%，均創去年12月30日以來最大跌幅。拜登政府13日祭出最新AI晶片出口管制措施，導致輝達面臨龐大收入威脅，輝達14日下滑 1.10%，收在每股131.76美元。台積電ADR上漲0.04%，收在201.45美元。

道瓊工業指數上漲221.16點或0.52%，收報42518.28點。

標普500指數微升6.69點或0.11%，收在5842.91點。

那斯達克指數下跌43.71點或0.23%，收19044.39點。

費城半導體指數揚升25.91點或0.52%，收5045.95點。

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