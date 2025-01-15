晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美PPI低於市場預期 美股多收高、台積電ADR微漲

2025/01/15 07:42

美國股市主要指數14日多收高，僅那斯達克指數下跌。（彭博）美國股市主要指數14日多收高，僅那斯達克指數下跌。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新公布的12月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，擔心通膨可能升高的投資人消化這項數據之餘，也正等待銀行財報出爐。美國股市主要指數14日多收高。

綜合媒體報導，美國勞工部14日公布去年12月生產者物價指數（PPI）月增0.2%、年增3.3%，兩數據均低於市場預期，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。

2年期美債殖利率下滑3.6個基點至4.364%。10年期美債殖利率下降1.4個基點至 4.787%，均創去年12月30日以來最大跌幅。拜登政府13日祭出最新AI晶片出口管制措施，導致輝達面臨龐大收入威脅，輝達14日下滑 1.10%，收在每股131.76美元。台積電ADR上漲0.04%，收在201.45美元。

道瓊工業指數上漲221.16點或0.52%，收報42518.28點。

標普500指數微升6.69點或0.11%，收在5842.91點。

那斯達克指數下跌43.71點或0.23%，收19044.39點。

費城半導體指數揚升25.91點或0.52%，收5045.95點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財