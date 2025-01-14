歐盟加入抗議晶片銷售新規 拜登留燙手山芋給川普

歐盟委員會也加入抗議美國政府剛公布的臨時最終規則（IFR）的行列，該規則限制人工智慧和GPU晶片在全球的銷售。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登總統在執政的最後幾天，決定對先進人工智慧晶片的出口實施新規則，除了引發科技公司反彈外，歐盟委員會也加入抗議美國政府剛公布的臨時最終規則（Interim Final Rule，IFR）的行列，該規則限制人工智慧和GPU晶片在全球的銷售。晶片銷售新限制將持續讓全球業界不安，也是即將上任的川普須處理的燙手議題。

IFR將成為即將卸任的拜登政府的最後行動之一，1月13日在白宮宣布IFR後不久，歐盟委員會代表執行副主席Henna Virkkunen和委員Maroš Šefčovič 發表聯合聲明。為此，歐盟委員會加入輝達等損失慘重的個別公司，以及產業協會的抗議行列。

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歐盟委員會聲明表示：「我們對美國今天採取的限制特定歐盟成員國，以及其公司先進人工智慧晶片出口的措施感到擔憂。我們認為，歐盟無限制地從美國購買先進的人工智慧晶片也符合美國的經濟和安全利益，我們密切合作，特別是在安全領域，這對美國來說是一個經濟機會，而不是安全風險」。

聲明還表示，歐盟委員會已經向美國現任政府表達擔憂，並希望與即將上任的美國政府解決問題。

拜登政府公佈出口用於人工智慧開發的先進電腦晶片的新框架。根據新規則，大約20個主要盟友和合作夥伴在獲取晶片方面將不受限制，而其他國家將面臨進口上限。

非限制名單包括澳洲、加拿大、法國、德國、日本、韓國和英國。然而，擬議的限制將影響120個國家，包括墨西哥、葡萄牙、以色列和瑞士，可能會限制它們獲得人工智慧資料中心和產品所需的晶片。

這項公告引發了業界的強烈抵制，並引起晶片行業高管和歐盟官員的擔憂。輝達發布一份聲明，表達對新的人工智能擴散限制的擔憂，擔心新限制可能會破壞全球創新和經濟增長，並破壞之前為人工智慧發展創造成功環境的努力。軟體業巨擘甲骨文也表達對拜登政府的不滿。

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