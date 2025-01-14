晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

移工在機場安檢時變裝逃逸 勞動部：可向航警局申請戒護登機

2025/01/14 21:50

移工竟在機場安檢時變裝逃逸，勞動部表示，可向航警局申請戒護登機。（記者李靚慧攝）移工竟在機場安檢時變裝逃逸，勞動部表示，可向航警局申請戒護登機。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對今日國民黨團揭露，有外籍移工在桃園機場安檢時變裝脫逃、失聯不知去向，勞動部表示，仲介受雇主委託安排移工出境，應確認移工進入管制門，若有機場失聯疑慮，可向航警局申請戒護登機服務。

針對桃園機場發生將出境移工，竟可在安檢時變裝脫逃，遭立委質疑，雇主跟仲介已把人親自送到機場，但礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，但政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境，讓機場成為逃逸移工的破口，政府卻無任何作為。

勞動部對此表示，仲介受雇主委任安排移工出境，應送移工至機場出境管制門並確認移工進入管制門。對於無勞資爭議、中途解約或工作期滿的移工，如果擔心在機場失聯，可向航警局申請戒護登機服務。

對於逃逸移工人數持續增加，勞動部強調，在疫情後，整體移工失聯情況已連2年下降，移工失聯發生率自111年的5.96%、112年4.20%、至113年11月底，已下降至2.91%。

勞動部表示，為改善移工失聯情形，將持續配合移民署查處並推動各項改善措施，包括暢通移工申訴管道、透過入國講習及家事移工一站式講習宣導失聯風險、改善移工薪資待遇、加強仲介管理，外國仲介引進移工失聯過高停權機制、輔導新開放移工行業的雇主落實法遵，持續跨部會合作改善移工發生失聯的情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財