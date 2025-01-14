移工在機場安檢時變裝逃逸 勞動部：可向航警局申請戒護登機

移工竟在機場安檢時變裝逃逸，勞動部表示，可向航警局申請戒護登機。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對今日國民黨團揭露，有外籍移工在桃園機場安檢時變裝脫逃、失聯不知去向，勞動部表示，仲介受雇主委託安排移工出境，應確認移工進入管制門，若有機場失聯疑慮，可向航警局申請戒護登機服務。

針對桃園機場發生將出境移工，竟可在安檢時變裝脫逃，遭立委質疑，雇主跟仲介已把人親自送到機場，但礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，但政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境，讓機場成為逃逸移工的破口，政府卻無任何作為。

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勞動部對此表示，仲介受雇主委任安排移工出境，應送移工至機場出境管制門並確認移工進入管制門。對於無勞資爭議、中途解約或工作期滿的移工，如果擔心在機場失聯，可向航警局申請戒護登機服務。

對於逃逸移工人數持續增加，勞動部強調，在疫情後，整體移工失聯情況已連2年下降，移工失聯發生率自111年的5.96%、112年4.20%、至113年11月底，已下降至2.91%。

勞動部表示，為改善移工失聯情形，將持續配合移民署查處並推動各項改善措施，包括暢通移工申訴管道、透過入國講習及家事移工一站式講習宣導失聯風險、改善移工薪資待遇、加強仲介管理，外國仲介引進移工失聯過高停權機制、輔導新開放移工行業的雇主落實法遵，持續跨部會合作改善移工發生失聯的情形。

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