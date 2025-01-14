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蓋四接港安受關切 全國船聯會持正面開放立場

2025/01/14 20:15

台電拜會說明協和計畫，全國船聯會持正面開放立場。（記者林菁樺攝）台電拜會說明協和計畫，全國船聯會持正面開放立場。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關基隆市府今（14）日關心協和更新計畫，台電表示，在原開發範圍內採取更友善環境的方案，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞；台電近期也前往拜全國船聯會，在航安無顧慮下，全國船聯會對此電源開發案持正面開放立場；基隆市長謝國樑今也提到，AI產業布局基隆不會缺席，台電盼市府可以支持協和更新，為基隆帶來穩定低碳電力。

台電指出，協和更新環評自2017年提出，持續尋求縮小面積及迴避海域生態方案，在沒有變動計畫開發範圍的前提下，調整填地位置，同時也縮小填地面積，具體產出3.0版本「東移方案」，即在開發範圍未變動的狀況下，採取更友善環境與生態的做法，減輕影響程度，並已完成開發範圍內的各項相關調查。

台電表示，目前全國北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，各電廠優先就近供應區域用電，可提升電網韌性，燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。協和電廠推動「以氣換油」，除滿足北東電網內用戶用電需求，也可減少96%的空污排放、52%的溫室氣體排放，確保民眾用電權益，滿足地方改善空污的期盼。

台電將興建LNG天然氣接收站，引發基隆在地航港界對港口安全關切，台電也向全國船聯會解說協和計劃與接收站興建，是為兼顧國內經濟發展及台灣北部供電平衡，是北北基穩定供電關鍵，並說明台電對生態環境保護努力，及更新計畫對基隆港營運影響。台電轉述，在航安無顧慮下，全國船聯會對此電源開發案持正面開放立場。 

全國船聯會會員的海運業務遍佈全球，是基隆港最主要港埠使用者，高度重視船舶營運各環節安全性。台電說明，目前所提出委託國立台灣海洋大學完成的真時操船模擬、水工模擬實驗結果，並經臺灣港務公司召開第三方驗證會議，分別接受基隆引水人與第三方驗證委員專業建議並完成重做模擬，未來接收站設在基隆港港嘴，不至於影響現有客、貨輪進出及港口航行安全。

台電也說明，以目前國際商港現況於港嘴設置LNG接收站，例如荷蘭鹿特丹港、法國敦克爾克港、日本茨城日立港等皆有國際先例，迄今國際間天然氣儲槽未有發生爆炸案例；在航安無顧慮下，全國船聯會對此電源開發案持正面開放立場。

但全國船聯會期許台電未來能與港務相關單位密切合作，完善基隆港管理工作。全國船聯會也指出，在節能減碳的考量下，各類型船舶使用天然氣作為替代燃料已成未來趨勢，若天然氣接收站在基隆港興建，建議政府及相關機構應進一步考量，為國籍航運業者提供更多機會與服務。

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