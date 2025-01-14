雅祥攜手瑩碩生技 共同開發新型口服抗凝血劑

瑩碩與雅祥生醫簽署藥物共同開發合約，圖右為雅祥生醫董事長張鴻仁、左為瑩碩董事長王建治。（瑩碩提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕雅祥生醫（6652）今（14）日宣布與專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額逾十億美元的新型口服抗凝血劑，以迴避專利方式進行開發，爭取成為首發學名藥上市。

根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物之開發、生產及銷售事宜，同時共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，預計3年內完成產品開發，初期先在台灣進行生體相等性（BE）試驗，並以2028年領證為目標。若一切順利，下階段將再攜手進軍國際市場。

請繼續往下閱讀...

雅祥董事長張鴻仁表示，為彰顯台灣學名藥的研發能力、鼓勵業者前進國際打世界盃，政府去年底釋出多項有利產業發展的藥價改革方案，其中針對原廠藥逾專利期五年內首兩張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格，大幅提高業者搶先布局專利即將到期的重磅或利基藥物。

瑩碩總經理顏麟權進一步說明，本次雙方合作的口服抗凝血劑，屬於一種新作用機轉藥物。該藥物具有高度選擇性，可直接抑制第Xa凝血因子，防止血栓形成，以有效預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風及全身性栓塞，也可用於治療靜脈栓塞，包括深層靜脈栓塞及肺栓塞等。

根據IQVIA資訊顯示，該原廠藥2023年在台灣的銷售額約2960萬美元（約新台幣9.7億元），亞太地區銷售額約8.76億美元，全球市場規模則高達23.63億美元（相當於新台幣756億元），過去6年複合成長率近達19.24%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法