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美「幽靈工作」上演恐怖秀 五分之一招聘是虛假

2025/01/14 19:16

《華爾街日報》報導，一個招聘平台透露，五分之一的職缺清單是虛假。（彭博，示意圖）《華爾街日報》報導，一個招聘平台透露，五分之一的職缺清單是虛假。（彭博，示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國《華爾街日報》報導，一個招聘平台透露，五分之一的職缺清單是虛假。招聘平台Greenhouse的首席執行長史托斯（Jon Stross） 在周日發表的一篇文章中告訴《華爾街日報》，就業市場變得比以往任何時候都更加令人心碎。

這些造假或實際空缺的職位有時被稱為「幽靈工作」（ghost jobs），對一些求職者來說， 本已困難的就業市場更變成了噩夢。

福斯電視新聞網也指出，「這有點像是一場恐怖秀」，使得「幽靈工作」成為求職者面臨的嚴重問題。

一名女性求職者告訴《華爾街日報》，即使在送出260多份申請後，她還是通過了5次最終面試，但都沒有收到錄取通知。這次經歷讓她質疑，有多少職位清單實際上是真實的，有多少是幽靈職位。

對於仍想要或需要使用LinkedIn或Indeed等線上求職網站的求職者來說，申請幽靈工作的危險仍然存在。一些專家建議求職者直接與招募人員交談，以了解提供的職位是否真實。

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